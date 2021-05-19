لاعب محترف ينضم لمعسكر منتخب العراق

المستقلة/- انضم لاعب منتخب العراق، صفاء هادي، لوفد أسود الرافدين في البصرة، من أجل الدخول في معسكر تدريبي، تحضيرا للتصفيات الآسيوية المشتركة.

وقال يوسف فعل مدير المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة “المحترف في صفوف كريليا سوفيتوف الروسي، أول الواصلين إلى البصرة من بين المحترفين”.

وأضاف: “غدا سيخوض المنتخب، أول حصة تدريبية بعد اكتمال صفوف الفريق، حيث وصل المدرب السلوفيني كاتانيتش قادما من أربيل”.

وتابع “العراق سيواجه طاجيكستان الإثنين المقبل، على ستاد جذع النخلة في البصرة، مثلما طلب المدرب”.

وأشار إلى أن مواجهة نيبال قائمة، ولم تتلق الهيئة التطبيعية، أي خطاب بإلغاء المباراة، وبالتالي هي قائمة في موعدها 29 مايو/آيار.

 

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