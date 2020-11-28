لاعب كمال الأجسام شهير يتزوج دمية – فيديو

المستقلة /- في ظاهرة غريبة على عالم الرياضة قرر لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني، يوري تولوشكو، الزواج من خطيبته الدمية “مارجو” عقب تأخير لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقام يوري تولوشكو بنشر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مجموعة من صور حفل الزفاف، التي ظهرت فيه الدمية بفستان زفاف كما ظهر هو يرتدي بدلة، ووضع خاتم الزفاف بيدها وسط ترحيب الحضور، وذلك بعد إعلانه الارتباط بها وتحويل علاقتهما إلى زواج العام الماضي”.

يوري تولوشكو يتزوج من دمية بعد قصة حب بينهم وظهر حساب على “إنستجرام” يعود لحبيبة تولوشكو الاصطناعية، حيث تشير معلومات الملف الشخصي إلى فتاة تعمل في حانة بالعاصمة الكازاخية أستانا، ويتابعها أكثر من 66 ألف متابع، ويسافر الزوجان أكثر من بلد مع بعضهم، ويظهروا في المطاعم ويجريان المقابلات التلفزيونية”.

وقال تولوشكو في تصريحات صحفية لصحيفة روسيا اليوم، إن الدمية “مارجو” خضعت لجراحة تجميلية لوجهها، ووصف علاقته بها أنها تشبه العلاقات في الحياة وأنها “حب حياته”.

وباتت الدمية الجنسية مشهورة في العديد من البلدان الأوروبية، وكانت شركة بريطانية، قررت منذ أكثر من عامين، إنتاج دمى عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتحقيق رغبات العميل، ولكن بأسعار زهيدة، تعتمد الفكرة على زيادة خط الإنتاج وتقليل التكلفة، فضلًا عن تصميمها بشكل دقيق للغاية.

وأوضحت الشركة أنها لن تستخدم أي وجوه متشابهة مع البشر دون إذنهم أو حتى المشاهير، مؤكدة أن عملاءها الذين يسعون لاقتناء الدمية، بالفعل لم يهتموا بجسد مفصل تمامًا بقدر اهتمامهم بوظائف الروبوت.

وأشارت الشركة إلى أن تلك الروبوتات ثلاثية الأبعاد، يمكن أن تستخدم فى عدة وظائف، كما يمكن وضعهم بدلًا من موظفي الانتظار في المطاعم واستقبال موظفي الفنادق.