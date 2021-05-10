لاعبو منتخب العراق يتلقون لقاح كورونا

المستقلة/- تلقى لاعبو المنتخب العراقي الجرعة الأولى من التطعيم الخاص بفيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال المدير الإداري للمنتخب، باسل كوركيس، في تصريحات صحفية إن المنتخب سيدخل معسكرا تدريبيا، في الثامن عشر من الشهر الجاري بمدينة البصرة.

وسيتضمن المعسكر إقامة مباراتين تجريبيتين، أمام طاجيكستان ونيبال في 24 و29 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني سيعود بعدها لبغداد، على أن يغادر إلى البحرين في الأول من يونيو/حزيران المقبل، للمشاركة في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم.

يذكر أن المنتخب العراقي، سيستأنف مشاركته في تصفيات كأس العالم، بلقاء كمبوديا في السابع من الشهر المقبل.