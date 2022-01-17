لاعادة ترتيب البيت الشيعي.. اطراف سياسية تدعو الاطار والتيار للتفاهم وحل الخلافات

المستقلة /- اكدت اطراف سياسية، ان الاطار التنسيقي والتيار الصدري امام فرصة ثمينة لاعادة لم شمل البيت الشيعي وتصحيح المسار للمضي بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة، خصوصا ان المحكمة الاتحادية لم تعلن موقفها بعد بشأن الجلسة الأولى.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين، ان “الاطار والتيار لديهما فرصة للتحاور والمضي سوية في المرحلة المقبلة، خصوصا ان المحكمة الاتحادية قد أوقفت عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت”.

من جانب اخر، شدد النائب السابق عن تحالف الفتح، عدي الشعلان خلال حديثه وتابعته المستقلة، على مضي الاطار والتيار بتشكيل الحكومة من اجل عدم فسح المجال امام اضعاف البيت الشيعي، إضافة الى انه ضمانة لخدمة المحافظات الجنوبية بعد ماعانته طيلة الفترة الماضية من تهميش وعدم انصاف في جانب الخدمات”.

من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي خلال حديثه و تابعته المستقلة، ان “الأطراف السياسية المدعومة من الامارات وأميركا تسعى لجر احد اقطاب البيت الشيعي نحو تشكيل الحكومة من دون مشاركة الطرف الاخر، بهدف ضمان تمثيل حكومي ضعيف للمكون الشيعي، وبالتالي تمرير المشاريع الأميركية”.