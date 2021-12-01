لاصداره احكام بحق ارهابيين.. عمار الحكيم يشيد بالقضاء الالماني

المستقلة/- اشاد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، بالأحكام التي أصدرها القضاء الألماني مؤخرا بحق مدانين ضالعين بإرتكاب جرائم إبادة وحشية ضد أبناء المكون الإيزدي.

وذكر الحكيم في تدوينة، تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، “نشيد بالأحكام التي أصدرها القضاء الألماني مؤخرا بحق إرهابيين ضالعين بإرتكاب جرائم إبادة وحشية ضد أبناء المكون الإيزدي”.

واضاف الحكيم “يتطلب جهودا مضاعفة من الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والخارجية للتواصل مع دول العالم والشرطة الدولية “الأنتربول” لملاحقة الإرهابيين المتورطين بالدم العراقي وإستهداف الأمن والسلم العالميين فالمهمة وطنية وإنسانية في آن واحد”.