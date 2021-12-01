لاصداره احكام بحق ارهابيين.. عمار الحكيم يشيد بالقضاء الالماني

المستقلة/- اشاد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، بالأحكام التي أصدرها القضاء الألماني مؤخرا بحق مدانين ضالعين بإرتكاب جرائم إبادة وحشية ضد أبناء المكون الإيزدي.

وذكر الحكيم في تدوينة، تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، “نشيد بالأحكام التي أصدرها القضاء الألماني مؤخرا بحق إرهابيين ضالعين بإرتكاب جرائم إبادة وحشية ضد أبناء المكون الإيزدي”.

واضاف الحكيم “يتطلب جهودا مضاعفة من الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والخارجية للتواصل مع دول العالم والشرطة الدولية “الأنتربول” لملاحقة الإرهابيين المتورطين بالدم العراقي وإستهداف الأمن والسلم العالميين فالمهمة وطنية وإنسانية في آن واحد”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

خبيرة تغذية تحدد ما يحتاجه الجسم من مواد غذائية عند الاصابة بنزلات البرد

اخر الاخبار

العراق والسعودية أكثر الدول رفعاً لانتاجهما النفطي خلال شهر الماضي

اخر الاخبار

دراسة : وجود علاقة حتمية بين النظام الغذائي ومخاطر الإصابة بمرض ألزهايمر

اخبار العراق

التخطيط تعلن عن تأسيس مجلس إدارة لتطوير القطاع الخاص

اخبار العراق

مسافرون يشتكون من وجود معرقلات من ناحية تحديث معلومات التلقيح

اخبار العراق

لاصداره احكام بحق ارهابيين.. عمار الحكيم يشيد بالقضاء الالماني

اخبار العراق

النفط الوطنية تتوسع في اعمال الحفر في غرب وجنوب العراق

اخبار العراق

النفط الوطنية تتوسع في اعمال الحفر في غرب وجنوب العراق

اخر الاخبار

بعد الانخفاضات الحادة.. اسعار النفط تستعيد بعض الخسائر اليوم الاربعاء

اخبار العراق

مستشار : مسودة موازنة العام المقبل جاهزة وتحتوي على خطة للمشاريع الاستثمارية

اخبار العراق

العام المقبل.. تشغيل 86 كابينة ضوئية لتجهيز 66 الف منزل بخدمة الانترنت

اخبار العراق

اختتام اعمال ملتقى التواصل الرقمي بنسخته الأولى

اخر الاخبار

العراق يُخْرِسُ الكثير إن نَطَق / 2 من 3

اخبار العراق

شرطة ميسان توضح ملابسات مقتل احد الشيوخ وتعزوه الى خلاف عشائري

اخر الاخبار

بتروفيتش يعتذر مرتين ..ويدعو لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

اخبار العراق

في الدقيقة الأخيرة.. العراق يخرج متعادلا مع عمان في افتتاح كأس العرب

اخبار العراق

اغتيال احد شيوخ العشائر في ميسان