لاروسي في مهرجانين “ڤيد كون” للمبتكرين عبر تطبيقات التواصل، و”كاييل” في دبي

لاروسي في مهرجانين “ڤيد كون” للمبتكرين عبر تطبيقات التواصل، و”كاييل” في دبي

المستقلة/- في أبو ظبي إجتمع أشهر وأهم صنّاع المحتوى على المنصات الألكترونية ومواقعوتطبيقات التواصل الإجتماعي ” يوتيوب” و”تيك توك” و”إنستاغرام” وغيرها من التطبيقات التي صارت في حياة البشرية من أساسيات التواصل وتقديم الإبتكارات فيمختلف المجالات.

في مهرجان “ڤيد كون” الذي صار مهرجاناً دورياً كل عام، وسبق وأقيمفي عدة مدن عالمية مثل لوس أنجلوس ومكسيكو، ويستمر هذه المرة في أبو ظبي لأربعةأيام متتالية.

ومن بين المشاركين الشباب الذين تلقوا الدعوة للمشاركة من جميع أنحاءالعالم، كانت النجمة العالمية الهولندية لاروسي، التي شاركت باستعراض موسيقيغنائي أبهر الحضور واستحقت عليه التصفيق الطويل والإعجاب الكبير. وكانت لاروسيقد أعدت لهذا المهرجان العالمي مجموعة من التابلوهات الغنائية الراقصة مع فرقة منالراقصين والموسيقيين العالميين، حضر بعضهم من أوروبا.

لاروسي التي تقيم منذ مدة في مدينة دبي، ستكون ضيفة على إحتفالية مهرجان “كاييل” في دورته الثامنة، ودورته الثانية في دبي، والذي يقام في فندق “ريتز كارلتون – دبي” مساء الثامن من ديسمبر ، ويحضره عدد كبير من النجوم والمشاهير العرب، بالإضافة الىنخبة من كبار الشخصيات السياسية والديبلوماسية ورجال الأعمال. والذي ترأسه السيدة أمل شومان ومن إخراج عادل سرحان .