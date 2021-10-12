لاروسي تتعلّم العربية، بأغاني فيروز

المستقلة/- بدأت الفنانة العالمية الهولندية الأصل لاروسي تعلّم اللغة العربية بجدّية تامة، وهي تأخذ دروساً باللغة مع معلمتها اللبنانية نيبال أرناؤوط ، التي تتابع تعليمها اللغة وطريقة النطق ومخارج الحروف.

ورغم سفرها وتنقلها الدائمين، تحرص لاروسي على أخذ الدرس اليومي، عبر منصات التواصل. وبعدما حققت تقدماً ملحوظاً، بدأت تتعلّم نطق العربية الفصحى بالأغاني. وهي تتدرّب بشكل دائم على الغناء بالفصحى، عبر حفظ وأداء أغاني وقصائد غنتها السيدة فيروز.

وعن هذا قالت لاروسي، أجد متعة بحفظ هذه الأغاني الجميلة، وقد بدأت أحفظ بعضها، وأؤدي بعض المقاطع منها بشكل يومي وأتمرّن على نطق كلماتها، من خلال طريقة السيدة فيروز التي أحبها كثيراً وتربّيت على صوتها، ومعجبة بأدائها الجميل ونطقها السليم. ومن يدري؟ فقد أفاجيء الجمهور عندما أصبح جاهزة بغناء إحدى هذه القصائد الجميلة الألحان والكلمات.

وكانت لاروسي قد شاركت منذ أيام في أحد أضخم معارض أبو ظبي للأزياء من المجموعات النادرة “ذا كولليكتور بروم”، وهو المعرض الأول لمثل هذا النوع. وكانت إحدى ضيفات الشرف للعرض، الى جانب النجمة العالمية أوليفيا باليرمو التي حضرت خصيصاً للعرض من الولايات المتحدة الأميركية.

من جهة أخرى، تقول لاروسي التي بدأت تحقق إنطلاقتها الغنائية العربية من مدينة دبي، عبر عدد من الأغاني المختلطة ببعض الكلمات العربية، والتي أخرج كليباتها الفنان المخرج اللبناني عادل سرحان، أنها تستعد لحدثين فنّيين كبيرين في دبي، ومن ضمن فعاليات ونشاطات “إكسبو 2020” . وستعلن عن التفاصيل قريباً.