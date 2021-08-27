لاروسي : أتحدى الظروف وأحب فيروز ووائل كفوري وعادل سرحان

المستقلة/-  قدمت من الولايات المتحدة الاميركية إلى لبنان الفنانة العالمية “لاروسي”  ليس بغرض السياحة وإنما للعمل، ومن يقصد لبنان يتمنى أن يكون نجمًا في سماه، أو طيراً محلقاً يطير في هواه، ولأنها ابنة بارة بأصولها العربية استعدت للعمل فيه واختارته.

يذكر أن لاروسي من أصول مغربية هولندية تعشق الحياة ومطربة عالمية من طراز رفيع لايستهان به وعفوية وجذابة وقريبة من القلب، حيث دعت أهل الصحافة والاعلام لجلسة تعارف حملت أسمى معاني الحب و الاحترام.

وفي المؤتمر عرضت  على شاشة عملاقة  عدد من كليبات الأغاني التي أخرجها  المخرج اللبناني عادل سرحان.

وقدمت خلال المؤتمر  بعضاً من أغانيها منها: “Cat and mouse، Lost، Summer all over again، Give me a sign”  كما غنت للسيدة فيروز “حبيتك بالصيف” وعبرت عن حبها الشديد لها ووصفتها بأيقونة لبنان، كما أثنت على تعاونها مع المخرج عادل سرحان وحكت الكثير عن المتعة بالعمل معه وأشادت به وهو من شجعها للقدوم إلى لبنان.

وبالطبع لم تنس أن تتوجه بالشكر لشعب لبنان الصامد المتفائل بالرغم من كل المآسي ووجهت نداءً للعالم لإنقاذ لبنان ومساعدته، ومن بين الحضور كانت مدربة الرقص التي أشرفت على تدريبها إرينا طنوس.

وبسؤالها من تختار من مطربين لبنانين وتفضل الغناء معهم ديو قالت:  أختار النجم وائل كفوري احب أغانيه كثيرا.

ومع انتهاء المؤتمر أقيم عشاء على شرف الصحافة اللبنانية والمراسلين عند الشاطىء، حيث استقبلتها  الزفة التراثية الفلكلورية ورقصت دبكة مع الحضور.

وحضر المؤتمر مدير أعمالها المنتج الألماني رينر هاكل الذي أبدى إعجابه بلبنان وشعبه الذي يضحك ويبتسم دائماً رغم الأزمات. وهو قال ستكون لنا زيارات قادمة وسنسجّل فيه أغانٍ من فنانين لبنانيين.

جدير بالذكر أن لاروسي أقامت في لبنان حوالي الشهر، تدرّبت خلاله على الرقصات التي أدتها في الكليبات التي صورتها، وتابعت دروساً باللغة العربية.

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