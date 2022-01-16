لارتكابه مُخالفات.. النزاهة تستقدم مدير عام جهاز محو الأميَّة للتحقيق

المستقلة /- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق المدير العام لجهاز محو الأميَّة، مُبيّنةً ارتكابه مُخالفات في عقود طباعة وتجهيز الكتب المدرسيَّة لوزارة التربية.

وقالت الهيئة في بيان تلقت المستقلة اليوم الاحد، إن “أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة بحق المُتَّهم جاء على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب مُخالفاتٍ في طباعة وتجهيز (85) كتاباً و (22) عنوان كتاب مدرسي”.

وأضاف البيان أن “المُتَّهم لم يقم باتباع الأساليب التعاقديَّة المنصوص عليها في تعليمات العقود الحكوميَّة في طباعة الكتب المدرسيَّة، كما لم يراع المُتَّهم اعتماد مُعدَّل الأسعار في القطاعين العام والخاص”، مبينا أن “قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدر أمر الاستقدام بحقه؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي”.

تجدر الإشارة الى أنَّ الهيئة أعلنت أواخر العام الماضي (2021) عن صدور أمر استقدامٍ لوزير التربية والمدير العام لشركة النهرين للطباعة وإنتاج المُستلزمات التربويَّة السابقين؛ على خلفيَّة اتِّهامهما بالاستيلاء على عقود وزارة التربية لطباعة الكتب والدفاتر.

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