لارتكابهم مخالفات قانونية ..وزير العدل يعزل ( 8 ) موظفين

المستقلة/- أعلنت وزارة العدل، عن صدور عقوبة العزل بحق ( 8 ) موظفين ضمنهم حراس إصلاحيين خلال عام (2022)، لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانوني الوظيفي.

وقال إعلام الوزارة، إن وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد،اصدر عدد من قرارات عزل من الوظيفة بحق موظفين وحراس إصلاحيين بلغ عددهم (14) خلال عام 2020، فيما بلغ عدد قرارات العزل خلال عام 2021 (30) موظفاً وحارساً لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي.

وأوضح إن تطبيق نص القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة من شأنه إن يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة والحد من ظاهرة التجاوز وهدر المال العام.

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