لابورتا يأمل اعتزال ميسي بقميص برشلونة

لابورتا وميسي (ارشيف)

المستقلة/- أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أنه يأمل أن يعتزل ليونيل ميسي، نجم الفريق السابق ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، بقميص البارسا.

وكان ميسي رحل عن برشلونة في صيف 2021 مجانا بعد 20 عاما قضاها مع النادي الكتالوني، وذلك بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البارسا، والتي منعته حينها من تسجيل لاعبين جدد وفقا للوائح الدوري الإسباني.

وقال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: “رحلة ليو مع برشلونة لم تنته كما أردنا جميعا بسبب القضايا الاقتصادية، أعتقد أن رحيله كان مؤقتا وأننا سنكون قادرين على جعل اعتزاله هنا أمرا حقيقيا”.

وأضاف: نحن مدينون لميسي بدين أخلاقي، نود أن يعتزل بقميص برشلونة مع تصفيق حار في جميع أرجاء الملعب.

وأشار الى أن “هذا طموح لنا، لكن لم تتم مناقشة أي شيء حتى الآن في هذا الصدد”.

جدير بالذكر أن ميسي (35 عاما) خاض 776 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 672 هدفا.

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