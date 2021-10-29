لابورتا: اتواصل مع تشافي وتأخرت في إقالة كومان

المستقلة/- كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أنه تأخر في إقالة الهولندي رونالد كومان، مشيرا إلى أنه يتواصل مع تشافي هيرنانديز، قائد الفريق السابق والمدير الفني للسد القطري.

وقرر برشلونة إقالة كومان وتعيين سيرجي بارجوان، المدير الفني لبرشلونة ب، كمدرب مؤقت للفريق الأول، وسط تقارير تشير إلى وجود مفاوضات مع تشافي لخلافة كومان.

وقال لابورتا، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة: “ممتنون لرونالد كومان، لأنه استلم الفريق في مرحلة مليئة بالصعاب، كما أنه ظل وفياً للنادي وسيبقى رمزاً من رموز برشلونة”.

وأضاف: “كومان حصد كأس الملك في سجله كمدرب لبرشلونة، إذا لم يستمر لفترة أطول فذلك لأن النتائج قد حسمت الأمر”.

وأوضح: “الوضع بالفعل غير مقبول، وفي هذه الحالة إذا لم نتصرف فقد يتسبب ذلك في انخفاض كبير في تطلعاتنا الفوز بالدوري، الأمر ليس بالأمر السهل، لكننا ما زلنا على قيد الحياة في جميع المسابقات الثلاث”.

وأكد لابورتا: “ربما كان علينا اتخاذ القرار من قبل، أنا أتحمل مسؤولية القرار، إذا قمت بتحليله ببرود، فقد تغلبنا على فالنسيا ودينامو، ولكن بعد ذلك كان الوضع لا يمكن تحمله ، دخلنا في منحدر خطير للغاية”.

وأكمل: “قبل أن تكون هناك ظروف أخرى وفي ذلك الوقت كنا نظن أن أفضل شيء هو استمرار كومان، وأتمنى للمدرب التوفيق في المستقبل”.

وانتقل لابورتا للحديث عن المدير الفني الجديد لبرشلونة قائلا: “سيرجي بارجوان واحد من أبناء هذا النادي ويعرف حق المعرفة فلسفتنا ونظام عملنا، بحكم أنه لعب تحت قيادة يوهان كرويف في فريق الأحلام، أحد أفضل الأجيال في تاريخ نادي برشلونة”.

وعن إمكانية تولي تشافي قيادة برشلونة، أتم لابورتا قائلا: “تشافي يواصل تطوره كمدرب بشكل جيد. لدي تقارير جيدة عنه من أشخاص يتابعونه عن كثب ويعرفونه جيداً من الناحية الفنية، أتحدث مع تشافي بانتظام منذ شهرين بحكم العلاقة الجيدة التي تربطنا، وأنا أعرف شخصياً رأيه فيما يتعلق بالفريق الذي لدينا وما يجب القيام به”.