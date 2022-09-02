لابتوب جديد بشاشة قابلة للطي من ASUS

المستقلة/- كشفت شركة ASUS عن لابتوبها الجديد من طراز Zenbook 17 Fold الذي يمتلك شاشة OLED كبيرة وقابلة للطي.

يتميز اللابتوب الجديد بحجم شاشة كبير يصل حتى 17 إنش فيما يشغل مساحة كما لو أنه يمتلك شاشة 12 إنش عند حمله.

كان قد تم استعراض اللابتوب سابقاً ضمن أحداث CES 2022، فيما سيبدأ بيعه في الربع الرابع من العام الجاري.

بعد أن باتت الهواتف القابلة للطي هي المجال الأحدث والأكثر إثارة في مجالها، يبدو أن الأمور تسير نحو لابتوبات قابلة للطي أيضاً. حيث كشفت شركة أسوس عند أحدث لابتوباتها من الفئة فائقة الخفة والمصممة للعمل من أي مكان بسهولة: ASUS Zenbook 17 Fold. حيث يأتي اللابتوب الجديد مع مواصفات مميزة وشاشة كبيرة تعمل بتقنية OLED لتقدم تجربة عرض مميزة وألواناً مشرقة.

ما يميز اللابتوب الجديد هو كونه يمتلك شاشة قابلة للطي تسمح بتصغير حجمه إلى حد بعيد، حيث لا يتجاوز حجم الجهاز وهو مطوي حجم أي لابتوب عادي بقياس 12.3 إنش فقط.

يمنح هذا التصميم تعدد مهام واستخدامات على مستوى غير مسبوق مع كون الجهاز كبيراً كفاية ليقدم إنتاجية عالية للغاية مع الاحتفاظ بحجم صغير ليكون قابلاً للحمل في أي مكان بسهولة.

بالطبع يدعم اللابتوب الإدخال باللمس، أو عبر لوحة مفاتيح افتراضية على الشاشة، كما أنه قابل للاستخدام مع كيبورد ولوحة لمس ASUS ErgoSense التي تتصل بتقنية Bluetooth وتعمل معه بسلاسة تامة.

ومع مواصفات مثل معالج Intel Core i7 من الجيل 12 بالإضافة إلى 12GB من ذاكرة الوصول العشوائي و1TB من مساحة تخزين SSD التي تدعم تقنية PCIe 4 فائقة السرعة، فاللابتوب يمتلك قدرات أكثر من كافية لأداء المهام اليومية والمتنوعة.