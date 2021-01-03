لأول مرة منذ 9 أشهر..السعودية تسجل عدد إصابات كورونا أقل من 100 مصابًا

لأول مرة منذ 9 أشهر..السعودية تسجل عدد إصابات كورونا أقل من 100 مصابًا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت وزارة الصحة السعودية اليوم عن تسجيل عدد إصابات بنحو 82 حالة فقط، مقابل 180 حالة تعافٍ و7 حالات وفاة، مما يشير تسجيلها اصابات أقل من 100 لأول مرة منذ 9 أشهر.

جاء ذلك فى إحاطة صحفية حول أخر مستجدات فيروس كورونا فى المملكة، وقد سمحت المملكة اليوم، الأحد، للمسافرين بدخول البلاد بحرا وبرا وجوا اعتبارا من اليوم بعد حظر استمر أسبوعين وسط مخاوف من سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وأفاد مسؤول بوزارة الداخلية، إن السلطات ستبقي على بعض القيود ومنها مطالبة الوافدين من بلدان تنتشر بها السلالة الجديدة، مثل المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، بالبقاء 14 يوما على الأقل خارج هذه البلدان قبل دخول السعودية.