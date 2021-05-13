لأول مرة منذ 87 عاما.. صلاة العيد بمسجد آيا صوفيا

المستقلة /- شهد مسجد آيا صوفيا في اسطنبول، الخميس، إقامة صلاة عيد الفطر للمرة الأولى منذ 87 عاما، بعد إعادة افتتاحه في شهر يوليو من العام الماضي.

وشارك في الصلاة عشرات الآلاف من المصلين في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد خطيب العيد في المسجد، رئيس الشؤون الدينية بتركيا، علي أرباش، على معاني شهر رمضان وعيد الفطر .

وتطرق أرباش في الخطبة لأوضاع العالم الإسلامي عامة، وفي فلسطين خاصة، حيث جدد التأكيد على ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني بوجه الاعتداءات التي تشنها ضده إسرائيل.

وشدد على أن “كل أعيادنا ستبقى حزينة حتى يتحرر الشعب الفسطيني والمسجد الأقصى”، داعيا لتكاتف المسلمين.

وذكّر أرباش المسلمين بأهمية ومكانة المسجد الأقصى في الإسلام، لافتا إلى “ضرورة التكاتف والتعاضد من أجل حمايته وتحريره”.

 

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