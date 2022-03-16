لأول مرة منذ الأزمة القلبية.. إريكسن ينضم لمنتخب الدنمارك

المستقلة /- استدعى منتخب الدنمارك لكرة القدم، كريستيان إريكسن، لأول مرة منذ تعرضه لأزمة قلبية في بطولة أوروبا العام الماضي.

وضم مدرب الدنمارك، كاسبر يولماند، لاعب الوسط كريستيان إريكسن، لتشكيلة من 23 لاعبا ستواجه هولندا وصربيا وديا في نهاية الشهر الجاري.

وانضم إريكسن (30 عاما) إلى برنتفورد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، في صفقة مجانية بيناير الماضي، بعد نحو 8 أشهر من تعرضه لأزمة قلبية على أرض الملعب خلال مواجهة فنلندا في بطولة أوروبا.

وأنهى إنتر ميلان، نادي إريكسن السابق، عقد اللاعب الدنماركي في ديسمبر، لأن جهاز تشغيل القلب الذي زرعه غير مسموح به في الدوري الإيطالي.

وتأهل منتخب الدنمارك بالفعل إلى نهائيات كأس العالم في قطر، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل.