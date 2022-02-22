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لأول مرة .. مذيعة اخبار محجبة في التلفزيون الجزائري – فيديو

المستقلة /- ظهرت المذيعة المحجبة نجوى جدي على شاشة التلفزيون الجزائري في سابقة تاريخية تنهي حظرًا غير معلن في أروقة المؤسسة الإعلامية الحكومية.

وهذه المرة الأولى التي تقدّم فيها فتاة محجبة الأخبار على التلفزيون الحكومي في الجزائر منذ نحو نصف قرن.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، عن مصدر من داخل التلفزيون الجزائري العمومي قوله إن “نجوى جدي أول صحفية محجبة تقوم بتقديم نشرة أخبار رئيسية”.

وأضاف المصدر للصحيفة أنه “منذ الحراك تم السماح للمحجبات بتقديم البرامج والأركان وحتى الحصص، لكن تقديم النشرات الرئيسية بقي ممنوعًا عليهن بالرغم من كثرة الطلبات التي قوبلت جميعها بالرفض”.

ومنذ استقلال الجزائر منع التلفزيون الرسمي ظهور الصحفيات المحجبات على مختلف قنواته، بالرغم من عدم وجود أي قوانين تنظيمية صريحة تنص على ذلك.

وفي سنة 2012، تم إيقاف الإعلامية نصيرة مزهود عن تقديم نشرة الأخبار، بعد ارتدائها الحجاب.

يشار إلى أن قناة القرآن الكريم التابعة للتلفزيون الحكومي، تسمح لمذيعاتها بالظهور بالحجاب.

وأشاد ناشطون بالخطوة التي اتخذتها إدارة التلفزيون الرسمي، ذاكرين أن الجزائر تسير في الطريق الصحيح، على حد قولهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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