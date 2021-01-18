فيديو

لأول مرة في التاريخ .. شاهد لحظة طرد ميسي أمام أتلتيك بيلباو

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- شهدت مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو طرد البرغوث الارجنيني ليونيل ميسي لأول مرة خلال 753 مباراة مع برشلونة.

وتوج فريق أتلتيك بلباو ببطولة كأس السوبر الإسباني بعد اقتناص فوز في مباراة من العيار الثقيل أمام برشلونة، في ليلة حسم اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تقدم أنطوان جريزمان بالهدف الأول لفريقه برشلونة أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء هدف جريزمان في الدقيقة 40 بعد عرضية من جوردي ألبا، لداخل منطقة الجزاء، وحاول ميسي تسديد الكرة ولكن كرة الأرجنتيني ردها الدفاع، عادت إلى جريزمان وسددها الفرنسي في مرمى الحارس أوناي سيمون.

ثم تعادل أوسكار دي ماركوس لاعب اتليتك بلباو في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرد سريعًا على هدف جريزمان.

وسجل أسيير فيلاليبري هدف قاتل في الدقيقة 90 من عمر المباراة ليتعادل لفريقه ويمنع فوز برشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأساسي من المباراة.

تمكن إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو من تسجيل هدف فيقه الثالث وتحقيق ريمونتادا قوية في شوط المباراة الإضافي في الدقيقى 94 من عمر المباراة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لأول مرة في التاريخ .. شاهد لحظة طرد ميسي أمام أتلتيك بيلباو

اخر الاخبار

سميرة عبد العزيز تكشف اسرار جديدة عن “فاتن حمامة وعمر الشريف”

اخر الاخبار

ترامب يستعد لإصدار نحو 100 عفو في آخر يوم بمنصبه

اخر الاخبار

على كرسي متحرك.. شاب مصاب بالشلل يتسلق ناطحات السحاب – صور

اخبار العراق

لجنة الطاقة : وجود مساع لزيادة حصة العراق من تصدير النفط لا تخفيضها

اخبار العراق

لجنة الخدمات : يجب احالة مشروع قطار بغداد المعلق عبر نافذة الاستثمار

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. اليوم الاثنين

اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

كيف تنتقل من واتسآب إلى سيغنال في خطوات

اخر الاخبار

الاسئلة الأكثر شيوعاً حول مطعوم كورونا

اخر الاخبار

ممثلة مصرية تحذف صورة نادرة لها مع فيفي عبده

اخر الاخبار

ناسا تحذر من نيزك يهدد الأرض

اخر الاخبار

تحذيرات من تسونامي بعد زلزال إندونيسيا

اخر الاخبار

المالية النيابية: وجود خرق قانوني يمنع الاستقطاع من رواتب الموظفين

اخر الاخبار

نائب: توجه حكومي لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين بشكل كامل

رياضية

بلباو يقلب الطاولة على برشلونة ويتوج بكأس السوبر الإسباني

اخر الاخبار

فيديو.. رولا سعد تعلن تفاصيل خطوبتها والجمهور يهاجمها