لأول مرة .. تعرًف على داعشي شارك بمقتل الشهيد معاذ الكساسبة

المستقلة /- أشارالقضاء السويدي أن إرهابيا سويديا سيواجه تحقيقاً حول “جرائم حرب” ارتُكبت في سوريا خلال مثوله أمام المحكمة.

في حين سيمثل الإرهابي السويدي كريم الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بهجمات 13 تشرين الثاني 2015 في باريس.

وصرّح متحدث باسم النيابة العامة، لوكالات فرنسية أمس الإثنين إن النيابة العامة السويدية المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقا أوليا “في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا”، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة لوموند.

وكان قد تعرّف المحققون البلجيكيون على أسامة كريم، المتورط في هجمات 22 آذار 2016 في بروكسل، بوصفه أحد منفذي جريمة قتل الشهيد الطيار الأردني معاذ الكياسبة الذي قُتل على يد داعش الإرهابي في مطلع عام 2015 في سوريا.

وِبيّنت صحيفة لوموند أن التحقيق السويدي الذي فتح في 9 فبراير/شباط يتعلق بشكل خاص بعملية الإعدام هذه، ولم يرغب القضاء السويدي في تأكيد هذه النقطة، مشيرا إلى سرية التحقيق.

وتوجه كريم، المتحدر من مالمو في جنوب السويد، إلى سوريا في عام 2014 قبل أن يعود إلى أوروبا سالكا طرق المهاجرين.

ونوه التحقيق أنه تم استقباله ليل 2 إلى 3 تشرين الأول 2015 في أولم بألمانيا من قبل صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من الفرق الإرهابية التي نفذت اعتداءات باريس، إلى جانب عضوين آخرين في الخلية.

وفي وقت سابق كان قد تم توقيف كريّم في السويد، في أبريل/نيسان 2016 في بلجيكا.

وأشارت تقارير صحفية أن نحو 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا، خاصة بين عامي 2013 و 2014، بحسب معلومات رفعت عنها أجهزة المخابرات السويدية السرية، وعاد نصفهم منذ ذلك الحين إلى البلاد.

وبقيت المحاكمات بحقهم نادرة لعدم وجود تشريع سويدي عند حصول الوقائع يسمح بمحاكمة “العائدين” لارتباطهم بمنظمة إرهابية.

وحكم القضاء السويدي في كانون الأول 2015 بالسجن المؤبد على سويديين لاتهامهما بالمشاركة في إعدام شخصين بقطع رأسيهما في حلب بشمال سوريا.

كما حُكم على سويدية تبلغ من العمر 31 عاماً في مارس بالسجن ثلاث سنوات لإصطحاب ابنها معها إلى سوريا.