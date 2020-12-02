لأول مرة.. ابنة أحمد حلمي ومنى زكي في حفل افتتاح القاهرة السينمائي

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المستقلة/ منى شعلان/ حضر الفنان المصري أحمد حلمي ، برفقة زوجته الفنانة منى زكي وابنتهما الكبرى “لي لي” ، خلال حفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ويشهد المهرجان الظهور الأول لـ “لي لي” في أي مناسبة فنية حيث كانت دائما مبتعدة عن الأضواء ولا تحضر مع والديها أي مناسبة فنية.

وانطلقت، مساء اليوم الأربعاء، الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري. ويعرض هذا العام 83 فيلماً من 43 دولة. من بينها 20 فيلماً في عروضها العالمية والدولية الأولى. بالإضافة إلى 52 فيلماً.في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد. والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون. كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتونى هوبكنز الذى يعد أحد أبرز الممثلين فى العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

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