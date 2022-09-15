كينيا تسحب اعترافها بجبهة البوليساريو

الرئيس الكيني مع وزير الخارجية المغربي

المستقلة/- أعلن الرئيس الكيني الجديد، وليام روتو، عن سحب اعتراف بلاده بجبهة البوليساريو التي تسعى إلى انفصال منطقة الصحراء المغربية.

وأكد روتو، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، الشروع في خطوات من أجل إغلاق تمثيلية جبهة البوليساريو في العاصمة نيروبي.

وجاء سحب الاعتراف الكيني بالبوليساريو، على إثر رسالة وجهها عاهل المغرب، الملك محمد السادس، إلى الرئيس الجديد لكينيا، وليام روتو.

وأكد بيان مشترك بين المغرب وكينيا، وردت فقرات منه الموقع الإلكتروني لقصر الرئاسة الكينية، سحب الاعتراف بالبوليساريو.

وأوضح البيان المشترك أنه احتراما لمبدأ وحدة الأراضي وعدم التدخل، تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الذي اقترحته الرباط باعتباره حلا وحيدا من أجل تسوية هذا النزاع.

وجرى تسليم رسالة الملك محمد السادس، من وفد مغربي يقوده وزير الخارجية، ناصر بوريطة.

وأشار البيان إلى أن نيروبي والرباط التزما بالارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية في الأشهر الستة المقبلة، مضيفا أن جمهورية كينيا تعهدت بفتح سفارتها بالرباط.

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