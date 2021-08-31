كينغستون ديجيتال تطرح أقراص التخزين ذات السرعات القياسية

المستقلة/- أعلنت كينغستون ديجيتال أوروبا المحدودة، الشركة المتخصصة بالذواكر الخارجية والتابعة لشركة كينغستون تكنولوجي الرائدة عالمياً في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، اليوم عن بدء عمليات الشحن التجاري لأقراص التخزين عالية الأداء DataTraveler® Max، القابلة للتوصيل عبر منفذ USB – Type-C®1 ، باستخدام الجيل الأحدث من واجهة التوصيل القياسية USB 3.2 Gen 2. وتوفر هذه الأقراص سرعات قياسية تصل حتى 1000 ميغابايت/ بالثانية لقراءة البيانات و900 ميغابايت/ بالثانية لكتابة البيانات، ما يجعلها الأقراص التخزينية الأكثر تفرداً وسرعة في السوق.

وحرصت الشركة خلال تصميم أقراص التخزين DataTraveler® Max على مراعاة سهولة الحمل والنقل والراحة في الاستخدام. وتمتاز هذه الأقراص بعُلبة متموجة فريدة تحمي كابل التوصيل عندما لا تكون قيد الاستخدام، مع إمكانية حملها ونقلها بسهولة بحركة واحدة. كما تتيح الأقراص نقل وتخزين الملفات الرقمية كبيرة الحجم بمنتهى السهولة مثل الصور عالية الدقة ومقاطع الفيديو بدقة (K/8K4) والموسيقى وأنواع أخرى من المحتوى بقدرات عالية وبسرعات قصوى تصل حتى 1 تيرابايت. وتمتاز أقراص DataTraveler® Max بحلقة للحمل ومؤشر لحالة الاستخدام مع ضوء LED، ما يجعلها خياراً مثالياً للمستخدمين ممن يحتاجون دوماً لتخزين الملفات والمحتوى أثناء تنقلهم.

وتعليقاً على الموضوع، قال أوسكار إسكايولا كالوديس، مدير أعمال منتجات التخزين المحمولة لدى شركة كينغستون لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “توفر أقراص التخزين DataTraveler® Max، سرعات رائدة في القطاع ومساحة تخزين غير مسبوقة لتمكين المستهلكين من إنشاء المحتوى الخاص بهم ومواكبة المتطلبات المُرتبطة بتخزين المحتوى اليوم. ونلتزم دوماً بتقديم منتجاتٍ تضمن الأداء المثالي الذي اعتاد عليه عُملاؤنا، ونفخر اليوم بمساهمتنا في إرساء معيارٍ جديد كلياً لأقراص التخزين USB-C المحمولة”.

وتتوفر أقراص DataTraveler® Max بسعات تتراوح بين 256 غيغابايت إلى 1 تيرابايت، مع كفالة لمدة خمس سنوات ودعم فني مجاني. لمزيد من المعلومات

مزايا ومواصفات أقراص DataTraveler® Max المدعّمة بالجيل الأحدث من واجهة التوصيل القياسية USB 3.2 Gen 2 :