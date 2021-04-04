كيف يخطط ريال مدريد لمواجهة ليفربول؟

المستقلة/- يستعد ريال مدريد لاستقبال نظيره ليفربول مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

اللوس بلانكوس تأهل إلى دور الـ 8 بعدما نجح في إقصاء أتلانتا في دور الـ16، بينما حجز ليفربول تذكرة العبور لربع النهائي بعد الإطاحة بفريق لايبزيج.

ومن جانبها، كشفت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، خطة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينجي، لإيقاف ثنائي هجوم ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني، خلال مواجهة الفريقين المرتقبة الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الشبكة، أن زيدان ينوي بدأ المباراة بخطة لعب 3\4\2\1″، وهي نفس خطة لعب ريال مدريد في مواجهة إيبار السبت، في الليجا.

وأضافت، أن زيدان يفكر في الدفاع بـ “ميندي” كظهير أيسر، و”ميليتاو” كظهير أيمن، بينما يضع “ناتشو” في مركز قلب الدفاع، وأمامهم مارسيلو ولوكاس فاسكيز في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وتابعت، أن طريقة إيقاف ثنائي هجوم ليفربول؛ محمد صلاح وساديو ماني، ستكون مسؤولية ميليتاو وفاسكيز، في حالة محاولة أي منهما في الهجوم من العمق.

وأكملت، أن زيدان قد يفكر أيضا في البدء بخطة “4\4\2” بوضع ناتشو وفاران في مركز قلب الدفاع معا، بينما يكون ميليتو ظهير أيمن، وميندي ظهير أيسر، وهنا سيتعين على ميليتاو إيقاف صلاح وماني بجانب قلبي الدفاع نظرا لسرعته الكبيرة.