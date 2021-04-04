كيف يخطط ريال مدريد لمواجهة ليفربول؟

المستقلة/- يستعد ريال مدريد لاستقبال نظيره ليفربول مساء الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

اللوس بلانكوس تأهل إلى دور الـ 8 بعدما نجح في إقصاء أتلانتا في دور الـ16، بينما حجز ليفربول تذكرة العبور لربع النهائي بعد الإطاحة بفريق لايبزيج.

ومن جانبها، كشفت شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، خطة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينجي، لإيقاف ثنائي هجوم ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني، خلال مواجهة الفريقين المرتقبة الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الشبكة، أن زيدان ينوي بدأ المباراة بخطة لعب 3\4\2\1″، وهي نفس خطة لعب ريال مدريد في مواجهة إيبار السبت، في الليجا.

وأضافت، أن زيدان يفكر في الدفاع بـ “ميندي” كظهير أيسر، و”ميليتاو” كظهير أيمن، بينما يضع “ناتشو” في مركز قلب الدفاع، وأمامهم مارسيلو ولوكاس فاسكيز في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

وتابعت، أن طريقة إيقاف ثنائي هجوم ليفربول؛ محمد صلاح وساديو ماني، ستكون مسؤولية ميليتاو وفاسكيز، في حالة محاولة أي منهما في الهجوم من العمق.

وأكملت، أن زيدان قد يفكر أيضا في البدء بخطة “4\4\2” بوضع ناتشو وفاران في مركز قلب الدفاع معا، بينما يكون ميليتو ظهير أيمن، وميندي ظهير أيسر، وهنا سيتعين على ميليتاو إيقاف صلاح وماني بجانب قلبي الدفاع نظرا لسرعته الكبيرة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

برشلونة يمدد عقد لاعبه حتى 2023

رياضية

الدوري العراقي.. الكشف عن التشكيل المثالي للجولة 26

اخر الاخبار

فيديو.. “انتبهوا” ريم عبدالله توجه رسالة قاسية لمنتقديها بسبب بدور البراهيم

اخبار العراق

مقتدى الصدر يرحب بإنفتاح العراق على الدول العربية

اخر الاخبار

فيديو.. هيفاء وهبي تقع ضحية برنامج مقالب في رمضان

اخبار العراق

اعتقال 12 مطلوبا للقضاء في كربلاء نصفهم من متعاطي الحبوب المخدرة

اخبار العراق

الثلاثاء.. دار  ثقافة الأطفال تنظم حفلا تأبينيا للراحلين شفيق مهدي وبسام فرج

اخبار العراق

الثلاثاء.. دار  ثقافة الأطفال تنظم حفلا تأبينيا للراحلين شفيق مهدي وبسام فرج

اخر الاخبار

فيديو.. “صراع جمال سليمان واغتصاب سهر الصايغ” فى برومو “الطاووس”

اخبار العراق

السجن سبع سنوات بحق مدان بتجارة المواد المخدرة في واسط

اخبار العراق

عالية نصيف تتهم جهات بمحاولة تمرير عقد في البصرة بأربع أضعاف التكلفة الحقيقية

اخر الاخبار

بعد الهجوم عليه.. مفاجأة صادمة بشأن المسلسل المصري “الملك أحمس”

اخر الاخبار

قراءة في محاولة ” الإنقلاب الفاشلة” في الأردن..!!

اخبار مصر

الرئيس السيسى يؤكد للملك عبدالله دعم مصر التام لاستقرار الأردن

اخر الاخبار

شكرى: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة..وأمامنا فرصة

اخر الاخبار

فيديو.. ياسمين صبري في مسلسل أردني مع عمر زوربا وناديا الزعبي

اخر الاخبار

فيديو.. “سامحيني” كمال أبو رية يعتذر لطليقته ماجدة زكي على الهواء