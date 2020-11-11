كيف يؤثر ظهور لقاح” كورونا” على الأسواق في 2021؟

المستقلة/أمل نبيل/ شهدت الأسواق العالمية انتعاشة قوية بعد اعلان شركتي فايزر عن وجود لقاح فعال لعلاج فيروس كوفيد19 بنسبة 90٪

وانتعشت الأسواق في جميع أنحاء العالم استجابةً للأنباء

التي تفيد بأن لقاح فيروس كورونا من شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Pfizer وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech كان فعالًا بنسبة 90 ٪ في الوقاية من Covid-19 بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على الإصابة السابقة.

وقال سوني هارفورد رئيس شركة يو بي اس لإدارة الأصول في تصريحات لقناة سي ان بي سي، أن عام 2021 كان سيصبح عامًا محوريًا وسط حالة من عدم اليقين بشأن عودة ظهورفيروس كوفيد-19 دوليًا وبرنامج التحفيز المالي في الولايات المتحدة ، ولكن بعد صدور أنباء عن وجود لقاح للوقاية من الفيروس ..فهذا يغير كل شىء.

وأضاف هارفورد أن بعض أسواق المال ارتفعت خلال جائحة كورونا لكن استمرارها في الارتفاع كان تحدي حقيقي، اما الأن وبعد ظهور لقاح والاعلان عن طرحه في عام 2021، يجعله عاما مختلفا للغاية وأكثر ايجابية

وقال إيمانويل كاو ، رئيس إستراتيجية الأسهم الأوروبية في باركليز، إن حسم نتائج الانتخابات الأمريكية لصالح جو بايدن واكتشاف علاج لفيروس كورونا يساهم في تقليص حدة الانكماش وإنعاش الأسهم.

وأشار إلى أن احتفاظ الجمهوريين المحتمل بمجلس الشيوخ يعني أن حزمة التحفيز المالي المحتملة قد تكون أقل أهمية ، لكن إدارة بايدن ستحافظ على سياسة صديقة للأعمال ، مصحوبة “بسياسة تجارية أقل تصادمية وموقف أكثر ملائمة.