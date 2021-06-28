كيف يؤثر التوتر الأمني على الأوضاع الاقتصاديّة في الشيخ جراح؟

المستقلة/- مراد سامي/..استجدت المواجهات بين سكان حي الشيخ جراح ومستوطنين، ما أسفر عن سقوط مصابين واعتقال عدد من المحتجين. في حين خرج سكان الحي في مظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم للاعتداءات الأخيرة مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة.

هذا وعبر عدد من سكان القدس الشرقية المحتلة والشيخ جراح عن مخاوفهم من تطور الأوضاع والتصعيد في اتجاه مواجهات عنيفة، لأنّ ذلك قد يؤدي إلى تعطيل المصالح الاقتصادية والوظيفية.

وبحسب مصادر مطلعة فإنّ نسبة كبيرة من سكان الحي يخشون التوجه إلى أعمالهم في القدس الغربيّة بسبب تصاعد وتيرة العنف نسبيا في اليومين الأخيريْن بين عرب إسرائيل واليهود. وفي سياق متصل، أكّد عدد من التجار في الشيخ جراح أنّ مصالحهم تضررت كثيرا في الآونة الأخيرة، حيث يؤكد خبراء الاقتصاد أنّه، وفي حال تواصل التوتر الأمني في الحي، فإنّ أسعار العقارات ستنخفض بنسب كبيرة وسيتواصل تدهور الوضع الاقتصادي للسكان في المنطقة.

وقد حمل جزء من سكان الحي المسؤولية لسياسات حركة حماس الصدامية والتي ساهمت بشكل أو بآخر في تحويل التعاطف الدولي مع قضية حي الشيخ جراح الى تغطية إعلامية مكثفة للجولة التصعيدية الأخيرة بين غزة وتل أبيب.

هذا ويعيش في القدس الشرقية المحتلة أكثر من 350 ألف فلسطيني الى جانب عرب إسرائيل يرتبط اغلبهم بأنشطة اقتصادية وتجارية مع القدس الغربية ما يجعل أي انفلات امني يمثل خطرا على قوتهم اليومي.