كيف للانسان أن يموت من السعادة..تفاصيل صحية

المستقلة /- الكثير منا عرضة لأي حالة انهيار او ازمة صحية سواء كانت وراثية ام عائدة عن اسباب صحية ناجمة عن مؤثرات الحياة ولكن هل علمت أن ممكن للانسان ان يفارق الحياة لمجرد أنه تبسم أو شعر بسعادة زائدة عن اليوم الذي قبله؟

يقال ان السعادة والضحك تزيل الهم والارق وتجعل من حياتك أفضل ما يكون لكن كثيرا من الأحيان تكون زيادة سعادتك سببا لمفارقة حياتك أو سببا لحدوث أزمات قلبية لك

متلازمة فترة QT الطويلة فترة هي عبارة عن حالة مرضية تؤثر على إيقاع ضربات القلب، لتجعلها سريعة وعشوائية، وقد ينتج عن هذه الحالة أحيانا نوبات أو إغماءات مفاجئة، بل وأحيانا قد تصل إلى الموت! يبدو أن هذا ماحدث مع أليكس حسب الأطباء، وذلك بسبب تعرض حفيدته لنوبة قلبية مشابهة تم تشخيصها لاحقا بمتلازمة فترة QT الطويلة، ليقوم الأطباء بالربط بينها وبين وفاة الجد أليكس ميتشل بعد أن وجدوا أن الأعراض متطابقة تقريبا، وبالتالي الأمر هنا قد يكون وراثي.

كشفت دراسة نشرت في وقت سابق عن إصابة سيدة مصابة بثقب في القلب ظلت تضحك لمدة 3 دقائق متصلة، لتصاب بسكتة دماغية في النهاية. أيضا كشف الباحثون عن تنفس البعض لبعض المواد الغريبة أثناء التقاطهم أنفاسهم عن طريقة الخطأ أثناء مرورهم بحالة من الضحك، بل وذكر البعض أيضا أنه يمكن نقل بعض الأمراض المعدية كما هو في حالة السعال والعطس.