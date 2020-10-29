كيف ستواجه أوروبا الموجة الثانية من فيروس كورونا؟

المستقلة … تشهد العاصمة الأوروبية ارتفاع بمعدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا وهو ما يجعلها اقرب للمربع الاول من الفيروس في بداية انتشاره مطلع العام الحالي.

حيث بدأت العديد من الدول الأوروبية بتسجيل معدلات يومية تصل الى الاف الحالات مثل ايطاليا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهو ما جعل هذه الدول تتخذ المزيد من الاجراءات المشددة لحصر انتشار فيروس كورونا فيها.

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حيث قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أننا فرنسا نواجه موجة ثانية تفوق طاقتنا وأصبحنا نعرف أنها ستكون على الأرجح أنها ستكون أقسى وأكثر فتكاً من الموجة الأولى، يجب أن نتحلى بالكثير من التواضع، فنحن جميعاً في أوروبا متفاجئون بتطور الفيروس.

حيث أعلنت فرنسا فرض حظر التجول فيها واتخاذ المزيد من الاجراءات الصارمة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف العبء على النظام الصحي في فرنسا.

اما ألمانيا فقد أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل يوم أمس الأربعاء عن إجراءات جذرية بما في ذلك إغلاق لمدة شهر واحد للمطاعم والمراكز الترفيهية، بعد ان سجلت ألمانيا رقماً قياسياً بعدد الإصابات بعد ان بلغت اكثر من 15 الف إصابة يوم امس الاربعاء.

كما قد تتخذ بلجيكا اكثر البلدان تضرراً وانتشارا للفيروس اتخاذ المزيد من الاجراءات والتي قد تصل حتى الاغلاق الكامل للبلاد، فيما أعترف رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بأنه “قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة في الأيام المقبلة”.

يذكر ان إنجلترا تشهد ازيادا مضاعفا لإعداد الإصابات بفيروس كورونا اذ يتضاعف معدل الاصابات بالفيروس كل تسعة ايام هناك.