كيف رد “هاني رمزي” حول علاقته بالقصف على أربيل؟

- هانيرمزي =هاني رمزي ولابأي فيلم مثل دور الجنرال يانجباء 😁 //t.co/HRZXQwOjEy”>pic.twitter.com/HRZXQwOjEy
— Maryam حسابي الثامن (@Maryam771972702) March 15, 2022
- هانيرمزي =هاني رمزي ولابأي فيلم مثل دور الجنرال يانجباء 😁 //t.co/HRZXQwOjEy”>pic.twitter.com/HRZXQwOjEy
— Maryam حسابي الثامن (@Maryam771972702) March 15, 2022
- وقال رمزي في تدوينة عبر ”تويتر“ ”اسم الضابط الشهيد أبو العربي وليس هانيرمزي.. أرجو التصحيح“.
- حتى هاني رمزي دخل على خط الأزمة ، وأبرق يطلب تصحيح الأسم ، ترى ماذا يقول أبواق الميلشيات الولائية في //twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#العراق ؟ ذكروني ب #معركة_الشجوة https://t.co/eWxWvnMZsb
— اياد الدليمي (@iyad732) March 15, 2022
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