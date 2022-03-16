دردشة

كيف رد “هاني رمزي” حول علاقته بالقصف على أربيل؟

  • المستقلة /- تداول عراقيون اسم الفنان المصري، هاني رمزي، على نطاق واسع، خلال الساعات الماضية، ضمن الجدل والغضب الشعبي، حول القصف الإيراني الأخير، على أربيل عاصمة إقليم كردستان.
  • وتعرض محيط القنصلية الأمريكية في أربيل، ليل الأحد، إلى هجوم بـ10 صواريخ باليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني.
  • وعقب القصف، تداولت وسائل إعلام ومدوّنون تابعون للفصائل المسلحة، أسماء إسرائيلية، على أنها لضباط في الموساد، قُتلوا خلال الهجوم وعددهم نحو 10.
  • ولم تقنع تلك الرواية الرأي العام العراقي، لجهة غياب أدنى دليل على وجود هذا العدد من القتلى، خاصة وأن مسؤولين عراقيين على رأسهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووسائل الإعلام المحلية، دخلت موقع الهجوم الذي كان منزلاً يعود لأحد المواطنين.
  • هانيرمزي =هاني رمزي ولابأي فيلم مثل دور الجنرال يانجباء 😁 //t.co/HRZXQwOjEy”>pic.twitter.com/HRZXQwOjEy

    — Maryam حسابي الثامن (@Maryam771972702) March 15, 2022

  • وضمن حالة الجدل والغضب العراقي، برز اسم الفنان المصري، هاني رمزي، على أنه أحد ضباط الموساد الذين قُتلوا هناك، فيما يتداول العراقيون منذ سنوات صورة للفنان هاني رمزي، وهو متجهم الوجه، للتعبير عن سوء أحوالهم، أو عدم تحقيق ما يريدونه، وعلّق ذات مرّة رمزي على تلك الصورة.
  • هانيرمزي =هاني رمزي ولابأي فيلم مثل دور الجنرال يانجباء 😁 //t.co/HRZXQwOjEy”>pic.twitter.com/HRZXQwOjEy

    — Maryam حسابي الثامن (@Maryam771972702) March 15, 2022

  • وفي غمرة تلك الحملة أطلق عراقيون ساخرون من الرواية الإيرانية، صورة للفنان رمزي، وقالوا إن أحد الضباط الذين قُتلوا هو الضابط الإسرائيلي ”هانيرمزي“، للتدليل على عدم وقوع هذا الأمر، ولا يمكن أن يحصل.
  • لكن الغريب أن منصات التواصل الاجتماعي، وشخصيات مقربة من المجموعات المسلحة، أعادت تكرار سخرية مقتل ”هانير مزي“ وروّجتها على أنها حقيقة، كما حصل مع قناة النجباء التابعة لمليشيات ”النجباء“، التي حذفت تغريدتها بعد عدة ساعات على نشرها.
  • وأوقعت وسائل الإعلام هذه والشخصيات التابعة للمليشيات، نفسها في حرج ومأزق، بسبب السخرية التي واجهتها، ووصلت إلى أن يتدخل الفنان هاني رمزي ويعلق على ذلك.
  • وقال رمزي في تدوينة عبر ”تويتر“ ”اسم الضابط الشهيد أبو العربي وليس هانيرمزي.. أرجو التصحيح“.
  • حتى هاني رمزي دخل على خط الأزمة ، وأبرق يطلب تصحيح الأسم ، ترى ماذا يقول أبواق الميلشيات الولائية في //twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#العراق ؟ ذكروني ب #معركة_الشجوة https://t.co/eWxWvnMZsb

    — اياد الدليمي (@iyad732) March 15, 2022

  •  

التعليقات مغلقة.

الاخبار

قصة الصواريخ الغامضة بسماء إيران



    • اخر الاخبار

    كيف رد “هاني رمزي” حول علاقته بالقصف على أربيل؟


    • اخر الاخبار

    4 أرقام سلبية لرونالدو بعد الخروج من دوري الأبطال


    • اخر الاخبار

    2.7 مليون طفل زاروا إكسبو دبي منذ افتتاحه


    • اخر الاخبار

    قطر تخفف قيود كورونا على مواطني دول الخليج والاتحاد الأوروبي


    • اخر الاخبار

    تغريم صحافية روسية 30 ألف روبل لاحتجاجها ضد الحرب


    • اخر الاخبار

    تغريم صحافية روسية 30 ألف روبل لاحتجاجها ضد الحرب

    اخر الاخبار

    الزراعة : انطلاق فعاليات الأسبوع الزراعي الأسبوع المقبل

    اخر الاخبار

    مرسيدس بنز تكشف رسميًّا عن المقصورة الداخلية لسيارة EQS الكهربائية

    اخبار العراق

    الاتحاد الدولي يقرر نقل مباراة منتخب العراقي امام الامارات الى ملعب محايد

    اخر الاخبار

    وفاة الممثل المصري أحمد فوزي

    اخر الاخبار

    مواجهة من العيار الثقيل بين ارسنال و ليفربول في الدوري الإنجليزي الليلة

    اخر الاخبار

    إياد نصار يكشف عن حبه لفنانة شاركته دور البطولة

    اخر الاخبار

    صحيفة: موسكو تستنفر أصدقاءها لمواجهة العقوبات الغربية

    اخر الاخبار

    شاهد “جويل مردينيان” تتصدر الترند بحفل زفافها الثاني

    اخر الاخبار

    من هو “صيدلي الغلابة” الذي شيعه المسلمون والأقباط بجنازة مهيبة؟