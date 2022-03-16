كيف رد “هاني رمزي” حول علاقته بالقصف على أربيل؟

وقال رمزي في تدوينة عبر ”تويتر“

حتى هاني رمزي دخل على خط الأزمة ، وأبرق يطلب تصحيح الأسم ، ترى ماذا يقول أبواق الميلشيات الولائية في

— اياد الدليمي (@iyad732) March 15, 2022