كيف تنتقل من واتسآب إلى سيغنال في خطوات

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المستقلة /- تسبب إعلان “واتسآب” فرض شروط جديدة تتعلق بحصول شركة “فيسبوك” الذي تملك التطبيق، على بيانات العملاء الخاصة أو طردهم، في زيادة الحديث عن تطبيق مراسلة جديد بين الهواتف الذكية يدعى “سيغنال”.

ويوفر تطبيق “سيغنال” المجاني القدرة على المراسلة والتحدث الصوتي مع آخرين ويركز على الخصوصية، ويمكنك استخدامه على الهواتف الذكية سواء “آيفون” أو “أندرويد” وكذلك عبر نسخة لسطح المكتب، ولا يتطلب الانضمام إليه سوى كتابة رقم هاتفك، بحسب موقع “إنترناشيونال بيزنيس تايمز” الأمريكي.

ومع تزايد الحديث عن تطبيق “سيغنال” قرر بعض المستخدمين ترك “واتسآب” والانتقال إلى التطبيق الجديد “سيغنال” المتوفر عبر متاجر التطبيقات الإلكترونية، وفقًا لشركة تحليلات البيانات “سينسور تاور”، التي أشارت إلى أن عدد المسجلين على التطبيق الجديد تجاوز 100 ألف شخص، بينما تراجع نسبة تنزيل “واتسآب” بنسبة 11 في المئة خلال الأيام الماضية.

وتعتمد خطوات الانتقال إلى تطبيق “سيغنال” على تنزيل التطبيق على هاتفك الذكي، ثم فتحه والضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الزاوية اليمنى من شاشة التطبيق لتظهر أمامك قائمة بالاختيارات، التي تختار منها “إنشاء مجموعة”.

بعد اختيار “إنشاء مجموعة” يجب تسميتها ثم إضافة جهات الاتصال التي تود التواصل معها عبر التطبيق.

ويقوم المستخدم بعد ذلك بفتح المجموعة والضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من شاشة التطبيق، ثم اختيار “إعدادات” والضغط على “رابط المجموعة” واختيار وضع التشغيل، وفي النافذة نفسها يتم اختيار “مشاركة” في تطبيق واتساب، حيث يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى هذا الرابط، الانضمام إلى مجموعتك في تطبيق “سيغنال”.

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