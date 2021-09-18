كيف تنبأت دلال عبدالعزيز بوفاتها قبل عدة سنوات

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حلقة من حلقات الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعززي اثناء تحدثها عن الموت.

مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة درلال عبدالعزيز في إحدى مقابلاتها تصدر محركات البحث بعد كلامها المؤثر.

في التفاصيل ، كشفت دلال عبد العزيز خلال لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية مني الشاذلي ، عن سبب إطلاق زوجها الراحل سمير غانم عليها لقب ” عزاء عبد العزيز”

حيث قالت في إحدى برامجها ” كنت بطنش أروح أي فرح ، وكنت دائما أذهب لتقديم العزاء في كل شخص أعرفه ، فأنا تعودت على ذلك فأطلق عليا زوجي سمير غانم لقب ” عزاء عبد العزيز”.

وتابعت القول ” عندما كنت أقرا في الصحف أن أم قد فقدت ابنها أو ابنتها ، ببقي عاوزة أروح أحضنها وأواسيها وأنا معرفهاش لما كان بيموت حد لحد في العمارة كنا بنقفل التلفزيون ، كنا بنقعد مدة كبيرة خايفين على شعورهم ، بس كان كان الموت قليل ، دلوقتي الموت بقى كتير أوي ”

واضافت عن خوفها من الموت قائلة ” كنت بعيط في عيد الأم وماما عايشه أكتر من دلوقتي لأنني كنت أحمل هم اليوم التي ستتوفى فيه ،وكانت جدتي دائما تقول دعاء اللهم اديني عمري على قد صحتي”

الجدير بالذكر ان الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز فارقت الحياة في ال 6 من آب العام الحالي بعد معاناة طويلة من اعراض ما بعد الاصابة بفايروس كورونا ومكوثها لأكثر من 90 يوم في المستشفى على أجهزة التنفس.

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