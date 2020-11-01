كيف تنام بشكل جيد في فصل الخريف بدون اي أرق

المستقلة /- أفادت الدكتورة “ساميا ليتل إلك” بأن الهواء النقي والتغذية الصحية ووجبة العشاء الخفيفة تساعد المرء في الحصول على نوم هانئ ومريح، وطاقة متجددة لليوم التالي.

يُصاب بعض الأشخاص بالاكتئاب في فصل الخريف، وهو ما قد يؤثر على النوم، ولكن الخبيرة الألمانية نصحت عند مواجهة مشكلة في النوم على الرغم من اتباع أسلوب الحياة النشط والصحي، فلا يجب بأي حال من الأحوال الاستمرار في الضغط على النفس، وبدلاً من ذلك يجب النهوض من الفراش مرة أخرى بعد ربع ساعة والقيام بالأنشطة الاعتيادية، مع العلم أن النظر باستمرار إلى الهاتف الذكي والشاشات التقنية الأخرى أو الساعة يؤدي إلى إجهاد غير ضروري.

وأكدت الخبيرة الألمانية أن نمط الحياة الصحي يعزز أيضاً من النوم الجيد أثناء الليل، فأولئك الذين يعيشون بشكل غير صحي غالباً ما يعانون من ضعف في جهاز المناعة وينامون بشكل أسوأ.