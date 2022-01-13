كيف تقي نفسك من التهاب الشعب الهوائية الحاد؟

المستقلة /- تتناول نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الأربعاء، التهاب الشعب الهوائية الحاد، الذي تتسبب به في الغالب الفيروسات المنتشرة في الهواء حين يسعل الناس، أو من خلال الاتصال الجسدي، ويمكن أن يؤدي التعرض لدخان التبغ وتلوث الهواء والغبار والأبخرة للإصابة به.

وتوضح نشرة المعهد أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد، وأسبابه الرئيسية والأقل شيوعا، وطرق التشخيص، إضافة إلى إجراءات الوقاية والعلاج، والفئات التي يكون لديها خطر الإصابة بمضاعفات الالتهاب أكبر.

التهاب الشعب الهوائية الحاد هو عدوى فيروسية مُعدية تسبب التهاباً في الشعب الهوائية وهي الممرات الهوائية التي تحمل الهواء إلى رئتيك. عندما تصاب هذه الممرات بالعدوى، فإنها تنتفخ، ويتكون المخاط (السائل السميك) بداخلها، مما يؤدي إلى تضييق مجرى الهواء ويجعل التنفس أكثر صعوبة بالنسبة لك.

هناك نوعان رئيسيان من التهاب الشعب الهوائية: الحاد والمزمن. تتحسن معظم حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد في غضون عدة أيام. لكن يمكن أن يستمر سعالك لعدة أسابيع بعد زوال العدوى.

غالبًا الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا هي نفسها التي تسبب التهاب الشعب الهوائية الحاد. تنتشر هذه الفيروسات عن طريق الهواء عندما يسعل الناس، أو من خلال الاتصال الجسدي (على سبيل المثال من خلال أيدٍ لم يتم غسلها). يمكن أن يؤدي التعرض لدخان التبغ وتلوث الهواء والغبار والأبخرة أيضًا إلى الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية الحاد. في كثير من الأحيان، يمكن أن تسبب البكتيريا أيضًا التهاب الشعب الهوائية الحاد.

أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد:

يمكن أن تشمل أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد ما يلي:

– احتقان أو ضيق في الصدر.

– السعال المصحوب بمخاط نقي أو أصفر أو أخضر.

– ضيق في التنفس.

– صفير الصدر.

– إلتهاب الحلق.

– حمى.

– قشعريرة.

– آلام الجسم.

يمكن أن يستمر سعالك لعدة أسابيع أو أكثر. يحدث هذا لأن الشعب الهوائية تستغرق بعض الوقت لتتعافى. قد يشير السعال الدائم إلى مشكلة أخرى، مثل الربو أو الالتهاب الرئوي.

ما الذي يسبب التهاب الشعب الهوائية الحاد؟

غالبًا ما ينتج التهاب الشعب الهوائية الحاد عن فيروس معدٍ. يمكن للفيروسات التي تسبب نزلات البرد أن تسبب التهاب الشعب الهوائية الحاد. يؤثر الفيروس على أنفك وجيوبك وحلقك. ثم تنتقل العدوى إلى بطانة الشعب الهوائية. بينما يحارب جسمك الفيروس، يحدث تورم وينتج المخاط.

الأسباب الأقل شيوعاً لالتهاب الشعب الهوائية الحاد هي:

– الالتهابات البكتيرية أو الفطرية.

– التعرض للمهيجات مثل الدخان أو الغبار أو الأبخرة.

– ارتجاع المريء (مرض الجزر المعِدي المريئي)، حيث قد يسبب الارتجاع المعدي المريئي الشعور بحرقة في المعدة نتيجة ارتجاع الحمض، وفي بعض الحالات من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث التهاب في الشعب الهوائية الحاد عندما يدخل حمض المعدة في الشعب الهوائية.

كيف يتم تشخيص التهاب الشعب الهوائية الحاد؟

يمكن لطبيبك أن يؤكد التهاب الشعب الهوائية الحاد. حيث سيقوم الطبيب بإجراء فحص بدني ومراجعة الأعراض، فقد يستمع إلى رئتيك باستخدام السماعة. قد يطلب طبيبك إجراء أشعة سينية للصدر لإلقاء نظرة على رئتيك. هذا سوف يساعد في استبعاد الالتهاب الرئوي.

هل يمكن الوقاية من التهاب الشعب الهوائية الحاد أو تجنبه؟

يمكنك المساعدة في منع التهاب الشعب الهوائية الحاد من خلال الحفاظ على صحتك وتجنب الجراثيم. اغسل يديك بالصابون كثيرًا لقتل أي فيروسات مُعدية. إذا كنت تدخن، فإن أفضل دفاع ضد التهاب الشعب الهوائية الحاد هو الإقلاع عن التدخين. يدمر التدخين أنابيب الشعب الهوائية ويعرضك لخطر العدوى. يؤدي التدخين أيضًا إلى إبطاء عملية الشفاء.

تشمل الخطوات الأخرى التي يمكنك اتخاذها لتجنب التهاب الشعب الهوائية الحاد ما يلي:

– ارتدِ قناعًا على أنفك وفمك عند التعرض للمهيجات والتي تشمل الطلاء أو مزيل الطلاء.

– احصل على لقاح الأنفلونزا كل عام.

– اسأل طبيبك عما إذا كان يجب أن تحصل على مطعومٍ ضد الالتهاب الرئوي، خاصة إذا كان عمرك يزيد عن 60 عامًا.

علاج التهاب الشعب الهوائية الحاد:

تحدث معظم حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد بسبب الفيروسات. هذا يعني أن المضادات الحيوية لن تساعد في العلاج. يجب أن تأخذ العدوى مجراها. ويكاد الإلتهاب دائما يذهب بعيدا من تلقاء نفسه. يركز العلاج المنزلي على تخفيف الأعراض:

– اشرب السوائل ولكن تجنب الكافيين والكحول.

– احصل على الكثير من الراحة.

– تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية لتقليل الالتهاب وتخفيف الألم وخفض الحمى. يمكن أن تشمل هذه الأسيتامينوفين أو إيبوبروفين. لا تعطي الأسبرين لطفل، حيث تم ربطه بمتلازمة “راي”، والتي يمكن أن تؤثر على الكبد والدماغ.

– قم بزيادة الرطوبة في منزلك أو استخدم المرطب.

– هناك بعض أدوية السعال من الممكن استخدامها التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تساعد على تخفيف وتحليل المخاط.

– لا تحبس السعال المصحوب بمخاط. يساعد السعال على إزالة المخاط من أنابيب الشعب الهوائية.

– يحتاج بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الشعب الهوائية الحاد إلى دواء استنشاق لتوسيع القصبات الهوائية. يمكن أن يساعد ذلك في فتح أنابيب الشعب الهوائية وإزالة المخاط.

– تزول معظم حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد من تلقاء نفسها في غضون 7 إلى 10 أيام.

يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا:

– استمر الشعور بالصفير والسعال لأكثر من أسبوعين، خاصة في الليل عند الاستلقاء أو عندما تكون نشطًا.

– استمر السعال لأكثر من أسبوعين مع خروج سائل ذو مذاق سيئ إلى فمك. هذا قد يعني أن لديك ارتجاع المريء، أي دخول حمض المعدة إلى المريء.

– نتج عن سعالك دمٌ، وكنت تشعر بالضعف، وتعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بشكل مستمر، وضيق في التنفس. – قد تعني هذه الأعراض أنك مصاب بالتهاب رئوي.

يكون خطر الإصابة بمضاعفات التهاب الشعب الهوائية الحاد، مثل الالتهاب الرئوي، أكبر لدى بعض الفئات وتشمل:

– الأطفال الصغار.

– كبار السن.

– الأشخاص المصابون بالربو.

– الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى (مثل السرطان أو مرض السكري).

– الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحات الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي أو السعال الديكي.