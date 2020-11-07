كيف تعرف الفرق بين سعال فيروس كورونا عن السعال العادي

المستقلة … توصل باحثون في الولايات المتحدة الامريكية الى ابتكار جديد يمكن من معرفة الشخص فيما اذا كان حاملاً لفيروس كورونا ام لا من خلال صوت السعال.

الابتكار الجديد تم بناءه على خوارزمية تعتمد على الذكاء الصناعي من شأنها التعرف على الاشخاص المصابين بفيروس كورونا من خلال صوت السعال الخاص بهم فقط.

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وبعد الاختبارات حققت الخوارزمية نجاحا بلغت نسبته 98.5% بين أشخاص مصابين رسميا بفيروس كورونا، فيما وصلت النسبة إلى 100% بين أشخاص لا تظهر عليهم أعراض أخرى.

وبحسب الباحثون فأن الابتكار الذي تم التوصل اليه يحتاج الى اخذ الموافقات من أجل تحويله الى تطبيق يعمل على الهواتف الذكية وهو سيجعله متاحاً لجميع المستخدمين حول العالم، يذكر أن عدة جهات أخرى من بينها جامعة كامبريدج وجامعة كارنيجي ميلون وشركة نوفويك البريطانية الناشئة المتخصصة في مجال الصحة تعمل على مشاريع مشابهة