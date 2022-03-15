كيف تعرف أنك مصاب بالتهاب الجيوب الأنفية؟

المستقلة /- يعاني مرضى التهاب الجيوب الأنفية خلال فصل الشتاء، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وموجات الطقس السيئ والعواصف الترابية.

ولكن هل تتساءل عن أعراض التهاب الجيوب الأنفية.. تابع معنا

من أعراض التهاب الجيوب الأنفية، الشعور بالضغط المؤلم على منطقة الجيوب الأنفية، أو على أحد جانبي الوجه، يترافق مع إفرازات أنفية صفراء أو خضراء سميكة، في حالة الالتهاب البكتيري، وإفرازات صافية في حالة العدوى الفيروسية، وفي الحالتين فليس من المجدي تناول المضادات الحيوية

كما أنه من الممكن الشعور بألم فوق الحاجبين، والأنف، والخدين، وحول العينين وخلفهما، كما أن التهاب الجيوب الأنفية ترافقه حمى خفيفة وشعور عام بالمرض والوهن، وضعف في حاسة الشم.

 

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