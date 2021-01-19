كيف ترى أوبك مستقبل النفط في 2021؟

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- قال الأمين العام لمنظمة “أوبك” إنه يشعر بـ”تفاؤل حذر” حيال إمكانية تعافي سوق النفط هذا العام من التراجع جراء أزمة وباء “كوفيد-19”.

وذكر “محمد باركيندو” في تصريحات خلال منتدى الطاقة العالمي لمجلس الأطلسي: “نتفق جميعاً على أن التعافي هش ولا يزال هناك المزيد من عدم اليقين، لكننا نشعر بالتفاؤل الحذر بأن التعافي سيتحقق هذا العام”.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في وقت سابق من هذا الشهر لأعلى مستوى في 11 شهراً، بدعم قرار تحالف “أوبك بلس” بإبقاء معدل الإنتاج دون تغيير خلال فبراير، بالإضافة إلى تعهد السعودية بتقليص طوعي للإمدادات. 

وتعرض سوق النفط العالمي لضربة موجعة في العام الماضي جراء أزمة وباء “كورونا” والذي أثر سلباً على النشاط الاقتصادي وبالتبعية الطلب على

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

أسعار الذهب تواصل الصعود.. وتربح 10 دولارات

اخر الاخبار

نجوم الفن ينعون والدة الفنان راشد الماجد

اخر الاخبار

شاهد.. فتاة تقلد نبيلة عبيد.. والأخيرة ترد

اخبار العراق

التنافس الانتخابي .. حملات تسقيط واتهامات متبادلة

اخر الاخبار

أسعار النفط تقترب من 56 دولارا للبرميل

اخر الاخبار

النجم العراقي محمود الغياث يستعد لطرح أغنية جديدة

اخبار العراق

كلية المصطفى الجامعة .. تواصل استقبال طلبة الدور الثالث

اخبار العراق

كلية المصطفى الجامعة .. تواصل استقبال طلبة الدور الثالث

اخر الاخبار

خبير :  العراق يحتاج هيكلة اقتصاده وفق السياق العالمي

اخر الاخبار

دراسة صادمة بشأن مرضى كورونا السابقين

اخر الاخبار

الكشف عن موقع للديانة البوذية في باكستان عمره 2000 عام

اخر الاخبار

قانون جديد للحصول على الجنسية الأميركية في يوم بايدن الأول

اخر الاخبار

في يومه الأخير بالبيت الأبيض.. ترامب الرئيس الأمريكي الأدنى شعبية

رياضية

برشلونة يتخذ قرارا بخصوص إيقاف ميسي

اخبار العراق

ارتفاع نسبة تحديث بيانات الناخبين في كربلاء الى 60 بالمائة

اخر الاخبار

زعيم الجمهوريين: ترامب حرض الحشود في هجوم الكونغرس

اخر الاخبار

الحزب الإسلامي: الالتزام بإجراء الانتخابات مسؤولية وطنية واجبة التنفيذ