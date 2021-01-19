كيف ترى أوبك مستقبل النفط في 2021؟

المستقلة/- قال الأمين العام لمنظمة “أوبك” إنه يشعر بـ”تفاؤل حذر” حيال إمكانية تعافي سوق النفط هذا العام من التراجع جراء أزمة وباء “كوفيد-19”.

وذكر “محمد باركيندو” في تصريحات خلال منتدى الطاقة العالمي لمجلس الأطلسي: “نتفق جميعاً على أن التعافي هش ولا يزال هناك المزيد من عدم اليقين، لكننا نشعر بالتفاؤل الحذر بأن التعافي سيتحقق هذا العام”.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت في وقت سابق من هذا الشهر لأعلى مستوى في 11 شهراً، بدعم قرار تحالف “أوبك بلس” بإبقاء معدل الإنتاج دون تغيير خلال فبراير، بالإضافة إلى تعهد السعودية بتقليص طوعي للإمدادات.

وتعرض سوق النفط العالمي لضربة موجعة في العام الماضي جراء أزمة وباء “كورونا” والذي أثر سلباً على النشاط الاقتصادي وبالتبعية الطلب على