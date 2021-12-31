كيف تحمي نفسك من نوبات الإكزيما في الشتاء؟

المستقلة /- تضع نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، بين يدي القارئ، معلومات مهمة عن حماية الجسم من نوبات الإكزيما، التي تسوء أحيانًا في الشتاء لأسباب مختلفة.

وتوضح نشرة المعهد ماهية الإكزيما، وأنواعها، والأعراض الشائعة لها، ولماذا تسوء أحيانًا في الشتاء، إضافة إلى مجموعة نصائح تساهم في تخفيف أعراضها بفصل الشتاء.

الأكزيما اسم يطلق على مجموعة من الحالات التي تتسبب في حكة الجلد أو التهابه أو ظهور على شكل طفح جلدي. الأكزيما ليست مُعدية، فلا يمكنك “التقاطها” من شخص آخر. في حين أن السبب الدقيق للإكزيما غير معروف، ولكن الأشخاص الذين يصابون بالإكزيما عادة ما يمتلكون جينات محفزة ويتأثرون بالعوامل البيئية المختلفة. عندما تقوم مادة مهيجة أو مسببة للحساسية من الخارج أو من داخل الجسم “بتشغيل” جهاز المناعة، يحدث عندئذ الالتهاب. هذا الالتهاب هو الذي يسبب الأعراض الشائعة لمعظم أنواع الإكزيما.

هناك سبعة أنواع من الإكزيما:

التهاب الجلد التأتبي (atopic dermatitis)، والتهاب الجلد التماسي (contact dermatitis)، وإكزيما خلل التعرق (dyshidrotic eczema)، والأكزيما الدهنية (nummular eczema)، والتهاب الجلد الدهني (seborrheic dermatitis)، والتهاب الجلد الركود (stasis dermatitis).

ما هي أعراض الإكزيما؟

أهم شيء يجب تذكُّره هو أن الإكزيما وأعراضها تختلف من شخص لآخر. قد لا تبدو الإكزيما لديك كما هي في حالة شخص بالغ آخر أو على طفلك. قد تظهر أنواع مختلفة من الأكزيما في مناطق مختلفة من الجسم في أوقات مختلفة.

عادة ما تكون الأكزيما مسببة للحكة. بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن تتراوح الحكة من خفيفة إلى معتدلة. لكن في بعض الحالات، يمكن أن تصبح أسوأ بكثير وقد تصاب بالتهاب شديد في الجلد. في بعض الأحيان تصبح الحكة شديدة لدرجة أن الناس يخدشونها حتى تنزف، مما يجعل الإكزيما أسوأ، وهذا ما يسمى “دورة الحكة والخدش”.

الأعراض الشائعة للإكزيما هي:

– الحكة: وهي أكثر الأعراض إزعاجاً، والتي من الممكن أن تسبب مزيدًا من الخشونة في الجلد وتؤدي إلى حدوث الالتهابات.

– احمرار ناتج عن تدفق الدم الزائد عبر الأوعية الدموية في الجلد في المنطقة المصابة.

– ظهور حبوب على الجلد ناتج عن بثور صغيرة مملوءة بالسوائل تحت الجلد مباشرة تسمى “حويصلات”.

– تدفق سائل عند فتح البثور، إما من تلقاء نفسها أو بسبب الخدش، ويتسرب السائل على سطح الجلد.

– القشور التي تتكون عندما يجف السائل.

– غالبًا ما يعاني الأطفال المصابون بالأكزيما من بشرة جافة ومتقشرة. قد يكون هذا نتيجة للإكزيما أو قد يكون أيضًا متوارثاً من العائلة. يمكن أن يكون الجلد الجاف عاملاً مؤهلاً للإصابة بالإكزيما.

– قد تظهر بقع شاحبة من الجلد لأن الإكزيما يمكن أن تعيق إنتاج الصباغ الذي يتحكم في لون الجلد.

– مناطق الجلد الخشنة والجلد السميك نتيجة الخدش.

قد يكون لديك كل هذه الأعراض من الإكزيما أو بعضاً منها فقط. قد تصاب ببعض النوبات أو قد تختفي الأعراض تمامًا.

هل يوجد علاج للاكزيما؟

لا يوجد علاج للإكزيما، ولكن يمكن استخدام بعض الأدوية اعتمادًا على العمر وشدة الإكزيما لتخفيف الأعراض والسيطرة عليها، وتشمل العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) والأدوية الموضعية الموصوفة والمعالجة بالضوء ومثبطات المناعة والأدوية البيولوجية.

بالنسبة لمعظم أنواع الإكزيما، فإن التحكم في التوهجات يعتمد على الأساسيات التالية:

– التعرف على المحفزات حتى تتمكن من تجنب التعرض لها.

– اتباع روتين الاستحمام اليومي والترطيب.

– استخدم الأدوية الموصوفة.

لماذا تسوء الإكزيما أحيانًا في الشتاء وكيف نخفف من أعراضها؟

قد تجد أن نوبات تهيج الإكزيما تحدث بشكل متكرر أو تزداد سوءًا في الشتاء. يمكن للهواء الجاف مع أنظمة التدفئة الداخلية أن يجفف بشرتك. يمكن أن تحدث النوبات أيضًا بسبب جفاف الجلد، ارتداء طبقات كثيرة جدًا من الملابس، أو أخذ حمامات ساخنة، أو استخدام الكثير من أغطية السرير.

قد تحدث الإكزيما أيضًا في الشتاء بسبب:

– مهيجات الجلد

– الالتهابات

– التوتر والضغط العصبي

– التعرض لبعض المواد المسببة للحساسية، مثل الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة

للتغلب على مشاكل الإكزيما في الشتاء، جرب هذه النصائح:

1. تجنب الحمامات الساخنة:

يجب أن تتجنب الاستحمام بالماء الساخن جدًا في الشتاء، لأن الحرارة يمكن أن تسبب جفاف بشرتك. بدلا من ذلك، استخدم الماء الدافئ، وحاول الاستحمام بشكل أقل. للحفاظ على رطوبة بشرتك أثناء الاستحمام. بعد الاستحمام، لا تفرك بشرتك بمنشفة. جفف نفسك بدلًا من ذلك. قد يؤدي فرك جلدك بمنشفة إلى تهييج الأكزيما، مما قد يسبب لك المزيد من الحكة.

2. استخدم صابوناً لطيفاً:

إذا كنت تعاني من الإكزيما، فإن بشرتك حساسة للغاية. تجنب الصابون ومنتجات الاستحمام الأخرى التي تحتوي على مكونات مضافة غير مرغوب فيها. ابحث عن صابون مرطب خالٍ من العطور والصبغ والكحول.

3. جرب استخدام مرطب كثيف:

إذا كنت تعاني من الإكزيما، فإن بشرتك تتطلب الكثير من الترطيب. استخدم المرطبات السميكة، وضعها على الفور بعد الاستحمام. الفازلين خيار جيد. قد لا تكون المستحضرات فعالة في علاج إكزيما الشتاء.

في حالات النوبات المؤلمة والمسببة للحكة، يمكنك أيضًا استخدام كريم يحتوي على الهيدروكورتيزون أو أسيتات الهيدروكورتيزون. يجب عليك التحدث مع طبيبك قبل استخدام كريم هيدروكورتيزون أو أسيتات الهيدروكورتيزون. قد يصف لك طبيبك أيضًا شيئًا أقوى للحد من تطور الأعراض. تأكد من ترطيب بشرتك أكثر من مرة يوميًا.

4. تجنب ملامسة مواد معينة:

يمكن لبعض الألياف، مثل الصوف والنايلون وغيرها، أن تهيج الجلد وتسبب الإكزيما. قد تسبب أيضًا ارتفاعًا في درجة الحرارة، مما يؤدي أيضًا إلى زيادة الأعراض. ارتدِ خامات تسمح بمرور الهواء، مثل القطن، وتجنب ارتداء طبقات كثيرة. أيضًا، تخلص من الطبقات غير الضرورية على سريرك وتأكد من أن بياضات السرير مصنوعة من أقمشة تسمح بمرور الهواء أيضًا.

5. اشرب الكثير من الماء:

يمكن أن يساعد الحفاظ على رطوبة جسمك في الحفاظ على رطوبة بشرتك. اشرب ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء يوميًا. سيساعد ذلك على ترطيب بشرتك. يمكن أن تشتمل هذه الأكواب الثمانية على أكواب من الشاي أو القهوة أو الشوكولاتة الساخنة أو غيرها من المشروبات الشتوية الدافئة المفضلة لديك. قطّع الليمون أو غيره من ثمار الحمضيات إلى شرائح وأضفها إلى الماء للحصول على نكهة خفيفة.

6 . تناول مكملات فيتامين د:

أظهرت بعض الدراسات أن تناول مكملات فيتامين د في الشتاء قد يحسن من نوبات الإكزيما.