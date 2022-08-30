كيف بدأت الاحداث تزداد تعقيد في العراق وصولاً لحظر التجوال؟

المستقلة /- دعا الرئيس العراقي برهم صالح، في بيان أمس، جميع العراقيين إلى التزام التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد، وضمان عدم انزلاق الأوضاع نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، بعد أن أدى قرار رجل الدين مقتدى الصدر الانسحاب من الحياة السياسية إلى اندلاع اشتباكات بين مؤيديه وخصومه، فيما أعلنت الحكومة حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، وعلق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسات الحكومة.

وقال صالح في بيانه، إن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً مع الالتزام بالقوانين وحفظ الأمن العام، ولكن تعطيل مؤسسات الدولة أمر خطير يضع البلد ومصالح المواطنين أمام مخاطر جسيمة.

ودعا الرئيس العراقي المتظاهرين إلى الانسحاب من المؤسسات الرسمية، وفسح المجال أمام القوات الأمنية للقيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام والممتلكات العامة.

وقال صالح إن تطورات الأحداث تفرض على القوى الوطنية مسؤولية مضاعفة للترفع عن الخلافات لمصلحة ما هو أغلى وأثمن، لمصلحة الوطن، «ومنع العنف وحقن الدماء الغالية للعراقيين، وانتهاج مواقف حريصة حامية للوطن، والحفاظ على المسار السلمي الديمقراطي الدستوري الذي ضحى شعبنا بالغالي والنفيس من أجله، ولا ينبغي التفريط به تحت أي ظرف».