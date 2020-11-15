كيف أثرت “كورونا” على معدلات الفقر في فرنسا

كيف أثرت “كورونا” على معدلات الفقر في فرنسا

المستقلة/- كشف تقرير حديث لمنظمة الإغاثة الكاثوليكية في فرنسا أن عدد الفقراء في البلاد ارتفع خلال 2020 إلى نحو 10 ملايين شخص، بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ونقلت قناة “بي إف إم” الفرنسية عن رئيسة منظمة الإغاثة الكاثوليكية فيرونيك فاييت، السبت، أن جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق الشامل التي فرضتها السلطات لمنع تفشي الفيروس زادت حالة الأسر الفرنسية سوءاً، ورفعت عدد الفقراء في البلاد.

وأضاف فاييت أن عدد الأشخاص تحت خط الفقر في فرنسا (من تقل مداخيلهم الشهرية عن ألف و63 يورو) تجاوز سقف الـ10 ملايين في 2020