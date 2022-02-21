كيف أتخلص من احتباس الماء بالجسم؟

المستقلة /- يحدث احتباس الماء عندما تتراكم السوائل الزائدة داخل جسمك، ويمكن أن يسبب تورم في اليدين والقدمين والكاحلين والساقين.

تعاني بعض النساء من احتباس الماء أثناء الحمل أو قبل ميعاد الدورة الشهرية، ويمكن أن يكون احتباس الماء أيضاً أحد أعراض حالة طبية خطيرة مثل أمراض الكلى أو قصور القلب.

على الجانب الآخر تتسـاءل الكثير من النساء كيف أتخلص من احتباس الماء في الجسم إذا كنت تعانين من احتباس الماء بشكل مفاجئ أو شديد، فاطلبي العناية الطبية على الفور.

أما في الحالات التي يكون فيها التورم خفيفاً ولا توجد حالة صحية أساسية، قد تتمكنين من تقليل احتباس الماء ببعض الحيل البسيطة.

كيف أتخلص من احتباس الماء في الجسم؟

1. تناول ملح أقل

إذا كنت تتناولين غالباً وجبات غنية بالملح، مثل العديد من الأطعمة المصنعة، فقد يحتفظ جسمك بالماء فقد وجدت العديد من الدراسات أن زيادة تناول الصوديوم يؤدي إلى زيادة احتباس السوائل داخل الجسم.

2. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر له خصائص محفزة ومدر للبول. قد يساعد هذا في استقلاب السوائل الزائدة في الجسم. وهذا بدوره قد يساعد أيضاً في علاج احتباس الماء في الجسم.

3. مستخلص بذور العنب

يمتلك مستخلص بذور العنب خصائص مضادة للأكسدة. وهو مدر للبول وفوائده مذهلة إذا كنت ممن يتساءلون كيف أتخلص من الماء الزائد في الجسم.

4. زيت العرعر

يعرف زيت العرعر بخصائصه المضادة للأكسدة. يُعتقد أيضاً أنه يمتلك خصائص مدرة للبول ومزيل للسموم. ومن ثم، فإن استخدام زيت العرعر قد يساعد في تقليل التورم واحتباس الماء .

5. زيادة تناول المغنيسيوم

المغنيسيوم معدن مهم جداً، فإن زيادة تناول المغنيسيوم قد يساعد في تقليل احتباس الماء.

وجدت إحدى الدراسات أن 200 ملغ من المغنيسيوم يومياً قللت من احتباس الماء لدى النساء اللواتي يعانين من أعراض ما قبل الحيض.

تشمل المصادر الجيدة للمغنيسيوم المكسرات والحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة والخضروات الورقية والخضراء.

6. زيادة تناول فيتامين ب 6

فيتامين ب 6 عبارة عن مجموعة من العديد من الفيتامينات، فهي مهمة لتكوين خلايا الدم الحمراء، وتؤدي العديد من الوظائف الأخرى في الجسم.

ثبت أن فيتامين ب 6 أيضاً يقلل من احتباس الماء لدى النساء المصابات بمتلازمة ما قبل الحيض، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين B6 الموز والبطاطس والجوز واللحوم.

7. تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

البوتاسيوم معدن يقوم بالعديد من الوظائف الهامة، يساعد في إرسال الإشارات الكهربائية التي تحافظ على عمل الجسم، ويفيد أيضاً صحة القلب.

يساعد البوتاسيوم في تقليل احتباس الماء بطريقتين، عن طريق تقليل مستويات الصوديوم وزيادة إنتاج البول.

8. تناول مستخلص ورق الهندباء

ورق الهندباء هو عشب يستخدم كمدر طبيعي للبول في الطب الشعبي لفترة طويلة، قد تساعد مدرات البول الطبيعية في تقليل احتباس الماء.

9. تجنب الكربوهيدرات المكررة

يؤدي تناول الكربوهيدرات المكررة إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر والإنسولين في الدم.

تؤدي مستويات الإنسولين المرتفعة إلى احتفاظ جسمك بمزيد من الصوديوم عن طريق زيادة إعادة امتصاص الصوديوم في الكلى مما يؤدي إلى زيادة حجم السوائل داخل جسمك.

تشمل أمثلة الكربوهيدرات المكررة السكريات والحبوب المصنعة، مثل سكر المائدة والدقيق الأبيض.

10. عصير التوت البري

التوت البري غني بالعديد من المعادن، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم. كما أنه مدر للبول مما يجعله علاجاً طبيعياً فعالاً لعلاج احتباس المياه بالجسم.