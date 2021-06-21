كيفية الحفاظ على عمر البطارية أكبر قدر ممكن

المستقلة /- مع الاستعمال المتواصل للهاتف المحمول خلال اليوم أو حتى خلال السنوات ممكن أن يصبح اقل جودة من ناحيو نوعه كهاتف أو عيوب تصبح فيه وكأي جهاز الكتروني يحتوي عمرا افتراضيا بعد مدة من السنوات ، لكن ماذا ان حان عمره الافتراضي بفترة زمنية قليلة من شرائه.

أصعب حل ممكن أن يواجهه حامل الهاتف ، ليس تعطل الشاشة أو كسرها بل عمر البطارية فهي عامل حساس في الجهاز وممكن أن تؤدي لإيذاء الهاتف كاملا فيجب حمايتها ايضا.

تسمح لك شركة “آبل” بمعرفة نسبة استهلاك البطارية الخاصة بأجهزتها، وترمز هذه النسبة إلى حالة البطارية مقارنةً بالحالة الأصلية التي تخرج عليها من المصنع.

وحتى تحمي “آبل” نفسها من الوقوع في قضايا، فإنها بدأت في عرض نسبة استهلاك الشحن بالإضافة إلى مشاركة نصائح عامة للحفاظ على شحن البطارية لأطول فترة ممكنة

وتعتبر نسبة البطارية رقماً تقديراً لمدى جودة البطارية، ولكن المعيار الحقيقي يكون في مدة استخدام الهاتف وعمره.

نصائح للحفاظ على نسبة البطارية 100% في هواتف ” الايفون

عدم ترك الهاتف مدة طويلة على الشحن

عدم استخدام شاحن غير شاحن الهاتف الاصلي

عدم تعريض الهاتف لعدة سحنات في اليوم

عدم وضعه على الشاحن عند التحدث أو الاستعمال