كيفية الحصول على بشرة مشرقة في فصل الربيع

المستقلة /- يرمز موسم الربيع الى البدايات الجديدة لذلك ننصح كل سيدة بالخروج من الاسلوب الشتوي للعنابة بالبشرة بإعتماد اسلوب جديد في روتين الاعتناء بالبشرة.

ينصح الانتقال في فصل الربيع من الكريمات المهدئة والمغذية الى الكريمات المنعمة والتي تفتح لون البشرة.

قبل اختيار صيغة منظفة لنوع بشرتك، تأكدي من أن المنظف مناسب تمامًا لنوع بشرتك ، وابحثي عن المكونات التي يمكن أن تدعم وظيفة الحاجز الواقي للبشرة ، مثل السيراميد وحمض الهيالورونيك والجلسرين.

في الربيع، من المهم الاهتمام بتعزيز إشراق البشرة. ينصح الاخصائيون بالاستماع الى الجسد عندما تكوني متعبة فأنت بحاجة الى النوم. بعد ذلك ابحثي عن التركيبات الجديدة التي تعد بتحسين اللمعان ومعالجة تفاوت لون البشرة.