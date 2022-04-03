كيفية الحصول على بشرة مشرقة في فصل الربيع

المستقلة /- يرمز موسم الربيع الى البدايات الجديدة لذلك ننصح كل سيدة بالخروج من الاسلوب الشتوي للعنابة بالبشرة بإعتماد اسلوب جديد في روتين الاعتناء بالبشرة.

ينصح الانتقال في فصل الربيع من الكريمات المهدئة والمغذية الى الكريمات المنعمة والتي تفتح لون البشرة.
قبل اختيار صيغة منظفة لنوع بشرتك، تأكدي من أن المنظف مناسب تمامًا لنوع بشرتك ، وابحثي عن المكونات التي يمكن أن تدعم وظيفة الحاجز الواقي للبشرة ، مثل السيراميد وحمض الهيالورونيك والجلسرين.
في الربيع، من المهم الاهتمام بتعزيز إشراق البشرة. ينصح الاخصائيون بالاستماع الى الجسد عندما تكوني متعبة فأنت بحاجة الى النوم. بعد ذلك ابحثي عن التركيبات الجديدة التي تعد بتحسين اللمعان ومعالجة تفاوت لون البشرة.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

كيفية الحصول على بشرة مشرقة في فصل الربيع

اخر الاخبار

ورطة جديدة لـ ويل سميث بعدما صفع كريس روك

اخر الاخبار

حكم صلاة التراويح للنساء بالمسجد.. 3 شروط تحسم الجدل

اخر الاخبار

الجيش الإسرائيلي: مستعدون لحرب بغزة

اخر الاخبار

مشاهد إباحية لطلبة طب تشعل غضب دعاة ونواب بالكويت

اخبار العراق

فرق جوالة لمراقبة اسعار المواد الغذائية والخضروات في ميسان

اخر الاخبار

الحكومة الكويتية تعتزم تقديم ”استقالتها“ الى البرلمان

اخر الاخبار

الحكومة الكويتية تعتزم تقديم ”استقالتها“ الى البرلمان

طب و صحة

4 مخاطر لتناول الأطعمة الغنية بالتوابل

اخر الاخبار

الصحافة الانجليزية : صلاح يتراجع عن مطالبه المالية التعجيزية ويقترب من التجديد لليفربول

اخر الاخبار

تعرف على فوائد التمور فى رمضان

اخبار العراق

اليابان تدعم عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنع التطرف العنيف في العراق

اخر الاخبار

الأنبار..وبنات آوى ..وكارثة (غياب) زعامات المكون السني!!

اخبار العراق

عالية نصيف توجه أسئلة برلمانية الى مدير عام سلطة الطيران المدني

اخر الاخبار

غدا.. استئناف المباحثات بين روسيا وأوكرانيا

اخر الاخبار

الفيفا يكشف عن قيمة الجوائز المالية لمونديال قطر

سياسية

محلل سياسي : حكومة المقبلة بدون الإطار التنسيقي لن تمضي