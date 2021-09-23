كيفية الحصول على المال عن طريق تطبيق جواكر

المستقلة /- أعلنت “توفور 54” أبوظبي اليوم تفاصيل صفقة استحواذ شركة “جواكر” من قبل المجموعة السويدية “ستيل فرونت”، المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، حيث تُقدر صفقة الاستحواذ بقيمة 753 مليون درهم إمارتي وتُشكل خطوة مهمة في خطة توسع المجموعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد أكبر صفقة استحواذ بالعالم العربي في قطاع الألعاب الإلكترونية.

وكانت ” توفور 54 ” قد وقعت في عام 2011 اتفاقية استثمار مالية مع شركة “جواكر” مكّنت الشركة من تعزيز استفادتها من التوسع المتسارع الذي شهده قطاع ألعاب الإنترنت خلال العقد الماضي.

وبموجب الصفقة، ستستحوذ “ستيل فرونت” على 100 % من الأسهم في شركة Jawaker FZ LLC (جواكر) وستقوم بدفع 74% من إجمالي قيمة الصفقة نقدًا، و26% مستحق الدفع في 8,540,092 سهمًا جديدًا تم إصداره في شركة “ستيل فرونت”.

وقال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لـ توفور54 أبوظبي: ” كانت ومازالت ” توفور 54 ” في طليعة مؤسسي البيئة الجاذبة والمحفزة لصنّاع ومطوري الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط .

من جانبه، قال جيمس هارت، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية والتطوير الرقمي في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية: ” تبرهن توفور54 من جديد على موقعها الريادي في صناعة الألعاب على مستوى المنطقة من خلال استثماراتها الاستراتيجية في أفضل مطوري الألعاب المحليين مثل شركة جواكر التي تتخذ من أبوظبي مقراً لأعمالها. وتبرهن هذه الصفقة على المستوى المبهر الذي وصلت إليه صناعة الألعاب في الإمارة، وستساهم مبادرات نوعية مثل مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية في مواصلة نمو وتطور القطاع في السنوات المقبلة لتصبح أبوظبي عاصمة مطوري الألعاب في العالم العربي.”