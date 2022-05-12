المستقلة /- مع كثرة أعباء الحياة والانشغالات، يبقى التعامل مع العناد والعصبية أمر لا بد منه في الحياة الزوجية، فقد لا تكون الزوجة عنيدة بطبيعتها أو عصبية، ولكن قد تظهر هذه الصفة من حين لآخر حسب الحالة، إليكم كيفية التعامل مع عناد وعصبية الزوجة.

فهم أسباب عناد الزوجة

إذا كانت الزوجة تخفي أسباباً وراء عنادها وعصبيتها وتمردها على قرار معين، فيفكر الزوج بجدية في الأسباب التي تجعل زوجته تتصرف بعناد، انظر إلى الأمور من وجهة نظر الزوجة، وبهذه الطريقة يمكن للزوج أن يفهم الزوجة ويتعامل معها.

التحدث بهدوء

التفاوض بهدوء مع الزوجة لتغيير رأيها التي تتشبث به بعناد، حيث أن السعادة تزيد من نجاح الحياة الزوجية.

اختيار الوقت المناسب

يجب مراعاة عدد من الأشياء التي تريد التحدث بها مع زوجتك، مثل اختيار الوقت المناسب، حيث تكون الزوجة في مزاج جيد، ومستعدة لسماع كل ما يقال لها.

تغيير الأسلوب

تغيير الأسلوب عند الحوار مع الزوجة لتهدئة الأمور، كما يتضح من نضج الزوج في التعامل مع عناد وعصبية زوجته، حيث عندما تحب الدخول في النقاشات، ولا تتنازل عن موقفها، لذلك يجب أن يغير الزوج أسلوبه بعدم الانجرار إلى الجدل عندما يكون حادا، ويمكنه التراجع عن الحوار، وعدم استكماله لتيسير الموقف.

تهدئة الزوجة

تحتاج الزوجة العصبية إلى علاج يعكس ذوقها ولباقتها، وأسلوبها المبجل، وفي حالة انفعالها يحاول الزوج تهدئتها، ثم التحدث معها، والتعامل معها بطريقة سلسة وسهلة.