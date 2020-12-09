كيفية التخلص من الكوابيس

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المستقلة /- أعلن الأستاذ الدكتور رومان بوزونوف أنه للتخلص من الكوابيس، تحتاج إلى تجنب الإرهاق وعدم زيادة التوتر.

وقال في مقابلة مع “فيتشيرنيا موسكفا”: “نشاهد الأخبار لمدة 15 دقيقة في الصباح، لا يجب البحث عن المزيد من المعلومات، لا تزيد من حدة التوتر. انظر من النافذة، تمش إن أمكن. النشاط البدني المنتظم هو أفضل علاج مضاد للتوتر والقلق. اذهب في نزهة، امشي عشرة آلاف خطوة، اركض. لا تتناول الكافيين لتصحو”.

وبحسب الطبيب، “لكي تنام جيدًا، عليك أن تعيش يومًا جيدًا”.

وأضاف أن الكوابيس التي يراها الناس في الأحلام تنقسم إلى فئتين.

“الأول هو إذا كان الشخص يحلم بشكل دوري بقصص مختلفة. إنها نوع من إعادة عرض الوسائط المتعددة للمواقف التي يحاول فيها الدماغ إيجاد مخرج. إذا تم حل الموقف، فإنه يتكيف وينسى ما حدث. والفئة الثانية هي الكوابيس المهووسة. يعود الشخص بانتظام إلى حلم مخيف ولا يمكنه قبوله. القرار، انسوا وتكيّفوا”.

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