كوين مينا توفر عملات رقمية جديدة و مرغوبة لتلبية الطلب المتزايد

المستقلة/- في تطور كبير في قطاع العملات الرقمية الإقليمية ، بدأت كوين مينا، وهي منصة تداول عملات رقمية منظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رسمياً في تقديم عملات رقمية جديدة.

وأضافت كوين مينا أربعة عملات رقمية جديدة وهي تشين لينك، وكومباوند، ويوني سواب، و يو إس دي كوين، بالإضافة إلى العملات الرقمية المتوفرة حالياً وهي بيتكوين، وإيثريوم، وريبل، ولايتكوين، وبيتكوين كاش.

في ضوء هذا الحدث، أصبحت كوين مينا المنصة الوحيدة المرخصة بالكامل في المنطقة التي حصلت على موافقة من البنك المركزي لتقديم أكبر عدد من العملات الرقمية المصنفة ضمن أكبر ١٥عملة على مستوى العالم. الجدير بالذكر أن منصة كوين مينا مرخصة وخاضعة للتنظيم من مصرف البحرين المركزي الذي يعتبر أحد البنوك المركزية الأكثر احتراماً في المنطقة، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل مكتب المراجعة الشرعية.

بالإضافة إلى السماح للعملاء بإيداع العملات الرقمية وتداولها وسحبها بسلاسة وأمان بعملتهم المحلية، توفر المنصة خدمة التداول المباشر (OTC) المنظمة الوحيدة في المنطقة، حيث يُشرف فريق العمل المتخصص على كل صفقة حتى إتمامها بنجاح.

وقالت المؤسسة والمديرة الإدارية لكوين مينا ،دينا سمعان: “نحن سعداء لأننا قادرون على تلبية احتياجات عملائنا والسوق الإقليمي بشكل أكبر من خلال تقديم مجموعة واسعة من العملات الرقمية الرائدة عالمياً والآمنة. بينما أنجزنا بنجاح الخطوة الأولى المتعلقة بتأمين العملات الرقمية بطريقة منظمة، كان من الضروري أن نستمر في الاستماع إلى كل من عملائنا والسوق لتنمية خدماتنا وفقاً لاحتياجاتهم.”

واصبحت خدمات المنصة متاحة حالياً للمقيمين في البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمَان، وتهدف إلى التوسع إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

عن كوين مينا

كوين مينا التي تتخذ من البحرين مقراً لها، هي عبارة عن منصة تداول للعملات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي. من خلال كوين مينا، يمكن للمستخدمين تداول العملات الرقمية وشرائها وبيعها وتخزينها واستلامها بأمان وموثوقية، بالإضافة إلى خدمات الإيداع والسحب بعملتهم المحلية.