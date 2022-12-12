كويكب غامض يمر بالقرب من الأرض قريباً

المستقلة/- من المتوقع أن يقترب كويكب من الأرض، حيث يمر على بعد 686000 كيلومتر فقط من الكوكب، في 15 كانون الاول/ديسمبر. وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.

ستتمكن البلدان الواقعة في نصف الكرة الجنوبي من الحصول على رؤية أفضل لهذا الكويكب متوسط ​​الحجم من تلك الموجودة في نصف الكرة الشمالي. سيكون الكويكب، المسمى 2015 RN35، مرئيًا لأولئك الموجودين في أوروبا حتى 19 كانون الاول/ديسمبر تقريبًا، وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية.

والكويكبات عبارة عن كتل صخرية صغيرة من المعادن تدور حول الشمس. نظرًا لأنها أصغر من الكواكب، يطلق عليها اسم الكواكب الصغيرة. قال ريتشارد مويسل، رئيس قسم الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية، عن الحدث “هذا الكويكب متوسط ​​الحجم، الذي يبلغ قطره 60-140 مترًا، سيطير بالقرب من الأرض في 15 ديسمبر، ليصبح مرئيًا لعلماء الفلك الهواة في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، قد يمثل اكتشاف الكويكب تحديًا نظرًا لأنه لا يلمع. حجمها المرئي أقل من 14 في سماء الليل، يضاهي حجم بلوتو. وفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، يمكن للتلسكوبات التي يبلغ طولها 30 سم وأكبر أن تساعد في اكتشاف الكويكب الذي أسموه بكويكب عيد الميلاد.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان إن هذا الكويكب مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه لا يُعرف الكثير عنه. “نحن لا نعرف ما الذي يتكون منه أو حجمه بالتحديد أو ما إذا كان يدور حول محوره أو حتى نعرف مداره جيدًا بشكل خاص”، مضيفًا أن الكويكبات القريبة من الأرض مثل هذه مهمة لأنها توفر “رؤى رئيسية حول تكوين ومسار الأجسام التي يحتمل أن تكون خطرة “.

ومن الجدير بالذكر، أنه قدرت احتمالات اصطدام الكويكب بالأرض بأنها صفر في المائة عام القادمة.