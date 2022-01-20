كونهم ادوات التطبيع.. الفتح يرفض تجديد الولاية لصالح والكاظمي والحلبوسي

المستقلة /- اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، ان تحالفه يرفض تجديد الولاية لصالح والكاظمي والحلبوسي كونهم ادوات التطبيع في العراق، لافتا الى ان بارزاني يعد عرابا لهذا المشروع.

وقال الموسوي في تصريح صحفي نابعته المستقلة اليوم الخمس، ان “مسعود البارزاني يعد عرابا لمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني اضافة الى محمد الحلبوسي، حيث يتم تنفيذ مخطط لجر العراق نحو هذا المشروع”.

واضاف ان “الحلبوسي وبعد ان تم تجربته في الدورة البرلمانية السابقة بات واضح النوايا، اضافة الى الخنجر، لافتا الى ان “تحالف الفتح والتيار الصدري قد اخطأوا في الدورة الماضية باعطاء الشخصيات المذكورة دور اكبر في ادارة الدولة”.

واوضح الموسوي، ان “الاطراف المذكورة ذهبت باتجاه الكتلة الصدري لانه لم يضع اي فيتو على الكاظمي وصالح والحلبوسي، في حين يعتبرهم الفتح ادوات للمشروع الاميركي الصهيوني الذي يسعى للذهاب بالعراق نحو التطبيع، وقتل اتفاقية الصين مع العراق وطريق الحرير”.

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