     (كوكب الصفاء) الرواية الجديدة لـ: سليم مطر

المستقلة/- أصدر الكاتب العراقي المغترب سليم مطر روايته الجديدة تحت عنوان (كوكب الصفاء) والتي من المقرر ان تصدر قريبا مترجمة الى الفرنسية.

والرواية تأي على لسان أديب قادم من (كوكب الصفاء) الذي اكتشف سرّ السعادة. وقد عاش عدة سنوات متجولا بين بلدان وقارات كوكبنا، ضمن بعثة سريّة، متخفيا بمختلف الهويات، مستعينا بقدرته على سماع الخواطر والأفكار.

هذا الأديب يسرد لأبناء كوكبه التجارب والحكايات التي عاشها وسجّلها عن الارضيين.   جميعها تتمحور حول (هوية الانسان) بمختلف معانيها وخفاياها وتحولاتها، الفردية والجنسانية والاجتماعية. انها محاولة حياتية أدبية للاجابة على أسئلة متداخلة:

ـ من هو الانسان؟.. من أين معاناته وسعادته؟.. وما علاقة الأدب والفن بكل هذا؟

رغم فلسفية الموضوع، غير ان اسفار الرواية اعتمدت السرد الجامع بين الواقعي والفنتازي، باسلوب مشوق وممتع..

يذكر ان الرواية تعرض الان في معرض بغداد الدولي ويمكن مطالعة الفصل الأول منها على الرابط: https://urlz.fr/fT7E

 

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