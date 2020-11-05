كوريا تساهم في تقديم المساعدة للأسر المتضررة من النزاعات في العراق

المستقلة.. رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة سخية مقدمة من جمهورية كوريا بلغت 600 ألف دولار أمريكي وذلك لدعم توفير مساعدات غذائية تكفي لمدة ثلاثة أشهر لأكثر من 350 ألف شخص يعيشون في المخيمات بالعراق.

وقال جانغ كيونغ ووك، سفير جمهورية كوريا لدى العراق: “أشعر بسعادة بالغة لأن جمهورية كوريا قادرة على مواصلة تقديم مساهمتها المرنة هذا العام لدعم عمل برنامج الأغذية العالمي لمساعدة المتضررين من الأزمات في العراق، ومن بينهم النازحين داخلياً واللاجئين.”

وأضاف: “ومما يشجع كوريا على مواصلة دعمها لبرنامج الأغذية العالمي أنه طالما كان رائداً في تقديم الحلول المبتكرة والمتنوعة لضمان حصول الناس على الغذاء في ظل تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وستستمر جمهورية كوريا في شراكتها مع البرنامج لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها في العراق.”

وستتيح المساهمة الجديدة لبرنامج الأغذية العالمي تقديم الدعم لعدد يصل إلى 280 ألف نازح عراقي ممن اضطروا إلى الفرار من ديارهم جراء النزاع، بالإضافة إلى 76 ألف لاجئ سوري، وذلك من خلال القسائم الإلكترونية الشهرية والتحويلات النقدية المباشرة. ويتيح ذلك للأسر شراء الأغذية التي تختارها وفي الوقت نفسه يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأسواق المحلية وتحفيز التجار على الشراء من المزارعين والمنتجين المحليين.

من جانبه قال عبد الرحمن ميجاج، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق: “نحن ممتنون لجمهورية كوريا، حكومةً وشعباً، لدعمها المستمر لعمل برنامج الأغذية العالمي في العراق، وللمساعدة في تلبية الاحتياجات الغذائية للنساء والرجال والأطفال المتضررين من النزاع، والذين تدهور وضعهم الآن خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).”

ومن الجدير بالذكر أن الأشهر الماضية قد شهدت زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الغذائية وسبل كسب العيش في العراق – حيث بلغ عددهم نحو 2.3 مليون شخص بعد أن كانوا نحو 1.8 مليون شخص في مطلع عام 2020.