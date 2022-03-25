كوريا الشمالية تأمر باختبار صواريخ عابرة للقارات

المستقلة /- أفادت وسائل إعلام رسمية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمر شخصيا باختبار “نوع جديد” من الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية “أجريت تجربة إطلاق الصاروخ البالستي الجديد العابر للقارات +هواسونغفو-17+ التابع للقوات الاستراتيجية لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في 24 مارس (…) بتوجيه مباشر من كيم جونغ أون”.

وأضافت الوكالة “ارتفع الصاروخ الذي أُطلق من مطار بيونغيانغ الدولي إلى أقصى مداه البالغ 6,248 كيلومترا وحلق مسافة 1,090 كيلومتر لمدة 4,052 دقيقة قبل أن يصيب بدقة المنطقة المحددة مسبقا في المياه المفتوحة لبحر كوريا الشرقي”، وهو الاسم الذي تطلقه بيونغيانغ على بحر اليابان.

 

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